ЖКХ

Большинство респондентов ПЛН готовы заниматься раздельным сбором мусора

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей готовы лично заниматься раздельным сбором мусора. Это следует из опроса, в котором приняли участие 429 человек.

Так, почти 47% респондентов готовы заниматься раздельным сбором ТКО, если им объяснят порядок действий. 14% опрошенных читателей отметили, что уже давно раздельно собирают бумагу, пластик, стекло и пищевые отходы. 6% участников опроса указали, что разделяют и складывают в специальные контейнеры бумагу и пластик.

12% опрошенных готовы заняться раздельным сбором отходов, если будут видеть в этом материальную выгоду.

13% респондентов считают, что это должны делать предприятия по сортировке отходов. 4% и 3% опрошенных также по разным причинам не готовы сортировать ТКО.

В настоящее время на сайте ПЛН стартовал новый опрос на тему: «Псков — город для людей или для памятников?».