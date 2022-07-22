Александр Киселев оценил ход реализации мусорной реформы в регионе

Ход реализации мусорной реформы оценил директор псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, мусорная реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект «Экология».
Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора в РФ вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.