ЖКХ

Александр Киселев оценил ход реализации мусорной реформы в регионе

Ход реализации мусорной реформы оценил директор псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Не скажу, что ситуация проблемная. Наоборот, реформа идет вперед. Я вижу, что динамика есть. Конечно, будем расти и дальше. Все будет зависеть от того, что будет дальше в области. Если будет экотехнопарк, то прогресс произойдет колоссальный. Для области это хорошее решение. Поэтому, я считаю, что мы движемся только вперед», — отметил он.

Напомним, мусорная реформа началась в России 1 января 2019 года. Программа обновления системы обращения с отходами входит в нацпроект «Экология».

Согласно показателям нацпроекта, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора в РФ вместо 7% в 2019 году. Цель к 2030 году - сортировка 100% объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.