ЖКХ

Ликвидацией Псковской городской свалки займётся компания из Петербурга

Определена подрядная организация для ликвидации Псковской городской свалки. В рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» работы выполнит ООО «Раритет-ЭКО». Соответствующая информация появилась в Единой информационной системе в сфере закупок.

Компания «Раритет-ЭКО» существует на рынке около 15 лет и предоставляет услуги в комплексном решении задач по обслуживанию, экологическому проектированию и сопровождению жилых, промышленных, строительных, транспортных объектов и очистных сооружений в области обращения с отходами на территории РФ, сообщается на сайте компании. Офис «Раритет-ЭКО» находится в Санкт-Петербурге.

Напомним, подрядчику предстоит выполнить планировку территории свалки с целью уборки мусора в пределы границы свалки в зонах, где он выходит за нее; сделать откосы более пологими, во избежание оползней; установить конструкцию гидроизоляции поверхности тела территории свалки (планировка отходов свалки, устройство конструкции гидроизоляции поверхности тела свалки, укладка плодородного слоя толщиной 0,20 м, посев трав); соорудить систему пассивной дегазации свалочного тела; построить систему экологического мониторинга.

Работы необходимо выполнить до 15 ноября 2023 года. Цена контракта - 353 473 000 рублей.

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Финансирование будет вестись из бюджета города Пскова за счет средств федерального и областного бюджетов на 2022-2023 годы в рамках реализации муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» подпрограммы «Обеспечение санитарного благополучия населения» регионального проекта «Чистая страна».

Заказчик - управление городского хозяйства администрации Пскова.