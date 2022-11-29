ЖКХ

Строительство распределительного газопровода началось в Локне

«Газпром газораспределение Псков» начал строительство распределительных сетей в посёлке городского типа Локня – административном центре Локнянского района. Работы выполняют в рамках догазификации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото здесь и далее: «Газпром газораспределение Псков»

Запланировано построить газопроводы общей протяженностью 8 км. Для строительства сетей под существующими железнодорожными путями будет применён метод горизонтально-наклонного бурения.

«В посёлке Локня одновременно ведется строительство новых распределительных сетей, а также строительство газопроводов и монтаж газового оборудования в рамках заключенных договоров. Начались подключения домовладений к сетям газоснабжения», - отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.

В план-график догазификации поселка включены 820 домовладений, с жителями населенного пункта заключено 384 договора.