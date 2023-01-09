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ЖКХ

Псковичам объяснили, куда следует выбрасывать ель

10.01.2023 15:57|ПсковКомментариев: 0

Использованную ель необходимо оставлять в бункерах для крупногабаритных отходов. Об этом сообщил региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области - ООО «Экопром» - в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Для некоторых самый простой способ избавиться от ёлки – подойти к мусоропроводу или выбросить в мусорный контейнер, расположенный на улице. Если живую ель просто отправить на свалку, она, как и любой органический мусор, будет выделять метан — он легко горит, взрывоопасен, разрушает озоновый слой и ускоряет изменение климата», – говорится в сообщении.

Перед тем как выбросить ель, нужно обязательно снять с неё все игрушки и украшения. Особенное внимание следует уделить декору, застревающему в хвое дерева: это разнообразная мишура, дождик, искусственный снег, остатки ниток, верёвок, скотча. После переработки ёлка станет щепой, удобрением или даже едой для животных. Поэтому важно, чтобы ёлка поступила на утилизацию «чистой», без вредных «добавок».

Филиал ООО «Экопром» настоятельно призывает жителей Псковской области не выбрасывать ели после праздника в мусорные баки, предназначенные для обычных отходов.

«Так вы не допустите повреждения спецтехники для вывоза отходов и гнева соседей, которым из-за вашей ёлки некуда будет выбрасывать свой мусор. Категорически запрещено пытаться пропихнуть дерево в мусоропровод», – дополнили в сообщении.

Заберут деревья по графику вывоза отходов.

Теги: #Мехуборка #елка #уборка
Источник: Псковская Лента Новостей
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