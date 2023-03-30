ЖКХ

Петр Алексеенко: Мерой поддержки населения было бы снижение тарифов ЖКХ

Меру поддержки населения в виде значительного снижения тарифов ЖКХ предложил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко на сессии регионального парламента 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мерой поддержки населения явилось бы значительное снижение тарифов», – сказал он и отметил, что это не зависит от комитета по социальной защите.

Коммунист обратил внимание, что этот вопрос необходимо рассматривать, так как цены продолжают расти.