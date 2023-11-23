ЖКХ

Около 52 тысяч российских семей-льготников уже получили субсидии по газификации

Около 52 тысяч семей-льготников уже получили субсидии на покупку газового оборудования и заведение газа в дом. Такие цифры привел вице-премьер Александр Новак, докладывая в Совете Федерации о ходе президентской программы социальной догазификации. Об этом секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Андрей Турчак / Telegram

На сегодняшний день, в зависимости от региона, субсидии на газовое оборудование получают 20-25 категорий жителей. Это многодетные и семьи с невысоким доходом, инвалиды, ветераны Великой Отечественной, семьи участников СВО и другие льготники.

Говоря о темпах подключений, вице-премьер обратил внимание на то, что газ по программе бесплатно подведен к границам 770 тысяч участков. При этом всего только 420 тысяч домов непосредственно подключены к нему. То есть около 350 тысяч домовладений по разным причинам до сих пор не газифицированы. В том числе, это связано с тем, что жители регионов зачастую не знают о возможностях программы и положенных льготах.

«Работу по информированию людей посредством подомовых обходов, дворовых встреч, которую волонтеры и депутаты "Единой России" вместе с представителями "Газпром межрегионгаз" проводят, мы продолжим. Благодаря ей число участников программы за последние несколько месяцев выросло на 50 тысяч. Рассчитываем, что в активном режиме к нам подключатся и органы власти в регионах», - отметил Андрей Турчак.

На заседании в Совфеде говорили и о подключении соцобъектов, которые с этого года включены решением президента в программу.

«Представленная регионами цифра в три тысячи школ, поликлиник и детских садов вызывает обоснованные сомнения. Потенциал очевидно больше, и в правительстве с этим согласны. Причина "недостачи", вероятнее всего, в том, что регионы возложили эту задачу на муниципалов. А те, по понятным финансовым причинам, с ней не справляются», - продолжил Андрей Турчак.

Он попросил Александра Новака проработать возможность поддержки регионов из федерального бюджета. На штабе по газификации планируют вернуться к этому вопросу.