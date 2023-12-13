ЖКХ

Правительство предлагает доработать систему штрафов за недопуск газовщиков в квартиры

Правительство подготовило отзыв на законопроект об увеличении штрафов за недопуск газовщиков в квартиры. В нем говорится, что кабмин поддерживает инициативу, но требует ее доработать. Депутаты рассмотрели и приняли проект закона в первом чтении еще 5 декабря. Согласно ему, санкции увеличатся с 1-2 тысяч до 5-10 тысяч рублей.

В частности, кабмин указал, что нужно четко выработать понятие отказа в допуске. Кроме того, необходимо разработать нормы для ввода ответственности за нарушение правил проверки внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (установление ответственности должно сопровождаться «введением корреспондирующих регулятивных норм»), пишут «Известия».

«При закреплении понятия недопуска в квартиру, самое важное — деяние должно быть умышленным. Уважительные причины отсутствия жителя в квартире должны обязательно приниматься во внимание. Мы должны четко прописать в документе, что отказ — это умышленное действие, а не стечение обстоятельств», — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов отметил, что законодателям придется решить, как соблюсти неприкосновенность жилища и при этом обеспечить защиту граждан от аварий.

«Повышать ответственность людей, которые пользуются внутридомовым газовым оборудованием, необходимо», — уверена замруководителя комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое, исполнительный директор Ассоциации «Объединенный жилищно-коммунальный совет» Ирина Булгакова.