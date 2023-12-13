Псковский «Горводоканал» приглашает на работу специалистов

Наталья Федорова: Мы пристально следили за тем, что говорит наш президент

О наборе кандидатов на службу объявил отдел МВД России по Псковскому району

Александр Козловский: Прямая линия с президентом – это открытый диалог лидера страны с населением

Финляндия закроет все КПП на российской границе с 15 декабря

Представлены первые в истории переводы произведений Пушкина на малайский

Валентина Понизовская: Затронутые в ходе прямой линии президента вопросы касаются каждого из нас

В акции по донации крови приняли участие сотрудники МЧС в Пскове

Мужчину в Псковской области отправили на четверть века в тюрьму за изнасилование дочери