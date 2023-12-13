Псковский «Горводоканал» приглашает на работу специалистов

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» приглашает на работу специалистов. Об актуальных вакансиях Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.
На данный момент в муниципальном предприятии «Горводоканал» ищут сотрудников на должности:
|Должность
|Зарплата, руб.
|
Инженер (проектировщик)
|
52 600
|
Инженер - технолог
|
58 200
|
Бригадир основного производства
|
38 500
|
Оператор технологических установок
|
33 800
|
Машинист компрессорных установок
|
45 100
|
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|
39 600
|
Слесарь аварийно-восстановительных работ
|
34 800 - 39 600
|
Слесарь - ремонтник
|
46 400
|
Электрогазосварщик
|
34 800
|
Монтажник технологических трубопроводов (сварщик полиэтиленовых труб)
|
46 400
|
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|
39 600 – 46 400
|
Водитель автомобиля (категории С)
|
33 800
|
Машинист насосных установок
|
33 500
|
Станочник широкого профиля
|
46 400
|
Облицовщик-плиточник
|
38 500
|
Оператор котельной
|
28 100
|
Дворник
|
18 700
Телефон отдела кадров: 79-20-20. Резюме можно отправить на электронную почту: grigoreva_nv@vdkpskov.ru.