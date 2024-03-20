ЖКХ

«Россети Северо-Запад» оштрафовали за долгое отсутствие электроэнергии в Плюсском районе

ПАО «Россети Северо-Запад» оштрафовали на 600 000 рублей за продолжительное отключение электроэнергии в поселке Заплюсье Плюсского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

В Псковское УФАС России поступили материалы от администрации городского поселения «Заплюсье» по поводу регулярного продолжительного отключения электроэнергии в жилых домах.

Согласно материалам, жители деревни Заполье из-за отключения электроэнергии на длительное время (продолжительность более 72 часов в год) не имели возможности пользоваться электроприборами и водопроводом.

В УФАС подчеркнули, что прекращение подачи электроэнергии жилым домам на срок более 72 часов в год и более 24 часов в сутки – незаконно.

Псковское УФАС России признало ПАО «Россети Северо-Запад» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ. На энергокомпанию наложили штраф в размере 600 тысяч рублей.