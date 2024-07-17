ЖКХ

«Россети Северо-Запад» оштрафовали на миллион рублей за срыв сроков подключения домов к электросетям

Псковское УФАС России рассмотрело 32 заявления граждан в отношении «Россети Северо-Запад» о невыполнении требований законодательства с сфере электроэнергетики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФАС России по Псковской области.

Компания «Россети Северо-Запад» по заключенным договорам должна была выполнить подключение объектов, но в сроки, указанные в договорах, этого не сделала. В ходе проведённой проверки Псковское УФАС России выявило, что препятствий для исполнения обязательств у сетевой компании не было.

Так как «Россети Северо-Запад» - монополист на энергетическом рынке, возможности подключить свет в другой компании у граждан нет. Таким образом, Псковское УФАС России установило, что энергетики своими действиями нарушили права и законные интересы граждан.

ПАО «Россети Северо-Запад» оштрафовано на 1 миллион рублей за неисполнение своих обязательств.

Стоит отменить, что в процессе рассмотрения дела энергетики выполнили 11 техприсоединений домовладений к электросетям.