ЖКХ

«Россети» проведут диагностику магистральных энергообъектов Псковской области

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада приступили к тепловизионной диагностике объектов магистрального сетевого комплекса, расположенных на территории Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, будет обследовано свыше 700 точек высоковольтного оборудования на трех ключевых энергоузлах региона, а также на пяти линиях электропередачи 330 кВ.

Фото: филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада

«Тепловизионный контроль – один из наиболее эффективных методов проверки состояния высоковольтного электрооборудования. Исследование проводится дважды в год – в зимние и летние месяцы. Работы выполняются по специальному графику, что позволяет планировать техобслуживание и ремонты с максимальной эффективностью», - рассказали в «Россетях».

Специальный прибор – тепловизор – регистрирует невидимое человеческому глазу инфракрасное излучение, что позволяет оператору контролировать минимальные изменения температуры исследуемого объекта. Благодаря этому специалистам удается практически со 100%-ной точностью определять состояние контактных соединений и выявлять скрытые дефекты. Такие мероприятия направлены на повышение надежности работы сетевой инфраструктуры и электроснабжения потребителей.