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В рубрику «Интерактив» читатель Псковской Ленты Новостей Владимир Логинов прислал наблюдение за ценами на куриные яйца.
«Часто поднимаете актуальные и насущные темы, - написал он. - Сегодня, находясь в магазине на улице Труда, был поражен скачком цен на яйца. Неужели такой повседневный продукт так «озолотел» за пару дней?»
Владимир приложил два снимка с ценниками на кассеты по 30 штук. Судя по цифрам, один десяток яиц самой крупной категории С0 обойдется покупателям в 74 рубля, яйца С1 продают по 68 рублей.
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Интерактив: «Золотые» яйца в псковских магазинах
В рубрику «Интерактив» читатель Псковской Ленты Новостей Владимир Логинов прислал наблюдение за ценами на куриные яйца.
«Часто поднимаете актуальные и насущные темы, - написал он. - Сегодня, находясь в магазине на улице Труда, был поражен скачком цен на яйца. Неужели такой повседневный продукт так «озолотел» за пару дней?»
Владимир приложил два снимка с ценниками на кассеты по 30 штук. Судя по цифрам, один десяток яиц самой крупной категории С0 обойдется покупателям в 74 рубля, яйца С1 продают по 68 рублей.