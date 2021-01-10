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Интерактив: На глазах у жителей Опочки медленно и мучительно погибает лебедь
В Опочке, в полынье у подвесного моста, погибает лебедь с перебитым крылом. В течение двух дней мы подняли общественный резонанс в соцсетях на уровне Опочки, обращались в службу 112, разговаривали со специалистами из Пскова. Договорились с пушкиногорским «Зооградом», чтобы приняли птицу - вопрос в отлове и доставке.
Фото: сообщество «Опочка_INFO» «ВКонтакте»
Вчера в службе 112 нам пообещали этот вопрос решить. Мне показалось, что мы договорились, но лебедь все еще там. На уровне Опочки нам предложено вытаскивать лебедя самостоятельно. Звонили в администрацию области — телефон-то записали, но помочь, сказали, ничем не могут.
А тем временем на глазах у жителей города медленно и мучительно погибает лебедь. И никому нет до этого дела. Птица сильно истощена.
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Интерактив: На глазах у жителей Опочки медленно и мучительно погибает лебедь
В Опочке, в полынье у подвесного моста, погибает лебедь с перебитым крылом. В течение двух дней мы подняли общественный резонанс в соцсетях на уровне Опочки, обращались в службу 112, разговаривали со специалистами из Пскова. Договорились с пушкиногорским «Зооградом», чтобы приняли птицу - вопрос в отлове и доставке.
Фото: сообщество «Опочка_INFO» «ВКонтакте»
Вчера в службе 112 нам пообещали этот вопрос решить. Мне показалось, что мы договорились, но лебедь все еще там. На уровне Опочки нам предложено вытаскивать лебедя самостоятельно. Звонили в администрацию области — телефон-то записали, но помочь, сказали, ничем не могут.
А тем временем на глазах у жителей города медленно и мучительно погибает лебедь. И никому нет до этого дела. Птица сильно истощена.
Мария