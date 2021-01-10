Интерактив: На глазах у жителей Опочки медленно и мучительно погибает лебедь

В Новосокольническом районе уволили с работы беременную женщину

Спиртные напитки украла псковичка из магазина на улице Труда

Заработал новый светофор на перекрестке Инженерной и Индустриальной в Пскове

Все о Крещении: смысл праздника, традиции и как его отметят в Пскове