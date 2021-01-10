Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
История развития, качества и новых технологий
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Деревня Соловьи» - наше качество
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Интерактив 10.01.2021 17:285 Интерактив: Опасное место в центре Пскова 16.02.2021 13:371 Интерактив: В аптеках нет нужного ингалятора для астматиков 13.02.2021 23:356 Интерактив: На маршрутке из Питера с ветерком… в салоне при -20 06.02.2021 19:240 Фотофакт: Огромные сосульки над тротуаром 06.02.2021 13:540 Фотофакт: Осторожно, опасные сосульки! 04.02.2021 20:543 Интерактив: Он не был ни военным, ни чиновником, он - обычный паренек
 
 
 
Самое популярное 09.02.2021 17:3011 Отложенная смерть может ждать выздоровевших от коронавируса 14.02.2021 17:500 Пропавшая монахиня из Печор найдена погибшей 10.02.2021 10:4313 Юрий Киргинцев покидает пост руководителя «Псковпассажиравтотранса» 13.02.2021 00:550 Новый очаг коронавируса зафиксирован в Псковской области 12.02.2021 12:460 Мужчина умер на привокзальной площади в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Интерактив
Написать на ПЛН
Прикрепить фото/видео (до 15МБ):


* обязательно заполните все поля
** файлы больших размеров отправляйте на redaktor@pln-pskov.ru

За информацию данного раздела ИА «Псковская Лента Новостей» ответственности не несет. Достоверность публикации администрация сайта не гарантирует. Информация в данном разделе публикуется посетителями сайта.

Интерактив: В аптеках нет нужного ингалятора для астматиков

16.02.2021 13:37|ПсковКомментариев: 1

Куда обратиться, по поводу ингаляторов «Сальмекорт» для астматиков. Их в аптеках нет с нового года. А как жить?

Марина

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по здравоохранению, в настоящее время организована закупка лекарственного препарата «Салметерол + Флутиказон, сусп., 25/250». При поступлении в пункт льготного отпуска в Пскове (улица Алтаева 1а), заявитель будет приглашена за его получением.

Теги: #льготные лекарства
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Своевременно ли решение об увеличении часов работы общепита до полуночи?
В опросе приняло участие 72 человека
16.02.2021, 15:060 Началась видеотрансляция пресс-конференции о воспитании подростков 16.02.2021, 15:050 Около 208 млн рублей направят на ремонт дороги Сиверст - Поречье в Великолукском районе 16.02.2021, 14:350 Предприятиям все еще нужна господдержка — Денис Мунштуков 16.02.2021, 14:340 350 мероприятий пройдут в Псковской области в память о 6-й роте и бригаде спецназа ГРУ
16.02.2021, 14:250 Я несла свою беду по голландскому по льду 16.02.2021, 14:230 Дирижер Василий Юркевич рассказал об особенном концерте в Пскове 16.02.2021, 14:210 Банк «Открытие»: стартовала регистрация на Югорский лыжный марафон 16.02.2021, 14:190 Владлен Небейголова: Сельское хозяйство - это благородный труд
16.02.2021, 14:150 Завод «ЗЭТО» увеличил номенклатуру производимой продукции до 400 наименований 16.02.2021, 14:111 Об активности молодежи и ремонте в здании-памятнике рассказали Виктору Остренко в Печорах 16.02.2021, 13:500 Дрифт устроили автомобилисты на пруду в Великих Луках 16.02.2021, 13:400 СНГБ приглашает провести вечер в компании близких и с ароматной пиццей
16.02.2021, 13:371 Интерактив: В аптеках нет нужного ингалятора для астматиков 16.02.2021, 13:340 Псковская городская поликлиника опубликовала график работы в праздничные дни 16.02.2021, 13:280 Продолжается розыгрыш iPhone 12 на ярмарке в Пскове 16.02.2021, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» Денисом Мунштуковым
16.02.2021, 13:030 Владлен Небейголова назвал основные запросы молодежи в Псковской области 16.02.2021, 12:560 Утечку устраняют на теплосетях у дома на Коммунальной, 71 в Пскове 16.02.2021, 12:420 Две школы Псковской области закрыты на карантин по ОРВИ 16.02.2021, 12:180 Концерт «Шаг в бессмертие» даст в Пскове ансамбль песни и пляски ВДВ России
16.02.2021, 12:030 Заместителем председателя Псковского областного суда назначен Дмитрий Устинов 16.02.2021, 12:010 Акцию «Ниточка добра» проводят в Гдовском районе 16.02.2021, 11:450 «Эхономика»: Оправдал ли промышленный электрокластер Псковской области надежды бизнеса? 16.02.2021, 11:432 Почти 20 тысяч человек вылечились от коронавируса в Псковской области
16.02.2021, 11:270 Волонтерство решили развивать в великолукском СИЗО 16.02.2021, 11:220 «Гайд-парк»: Владлен Небейголова о возможностях муниципального депутата 16.02.2021, 11:150 Водителя в наркотическом опьянении остановили полицейские в Пушкиногорском районе 16.02.2021, 11:100 Еще два человека скончались из-за коронавируса в Псковской области
16.02.2021, 10:582 Герман Греф отказался от самостоятельных переводов денег друзьям 16.02.2021, 10:461 Великолукские подростки украли из магазина 9 упаковок сыра 16.02.2021, 10:430 Общественная приемка нового детского сада состоялась в Овсище 16.02.2021, 10:372 С московским паром!
16.02.2021, 10:332 Александр Козловский о вызовах года, мощной «пятерке» и волонтерстве 16.02.2021, 10:280 Псковские таможенники нашли спрятанные в покрышку сигареты 16.02.2021, 10:230 Четыре человека пострадали в ДТП под Островом 16.02.2021, 10:230 Новый памятник появится в Усвятах
16.02.2021, 10:130 Спиртные напитки украл пскович из магазина на улице Труда 16.02.2021, 10:050 Фальшивые доллары обнаружили в финучреждении Великих Лук 16.02.2021, 10:000 Псковский губернатор посетил первый показ фильма «Учености плоды» 16.02.2021, 09:490 Теплосети реконструируют на улице Леона Поземского в Пскове
16.02.2021, 09:380 В Центробанке сообщили о серьезном вызове со стороны мошенников 16.02.2021, 09:170 Жилой дом сгорел в локнянской деревне Анциферово 16.02.2021, 09:150 Стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд 16.02.2021, 09:080 Российские работодатели урезали компенсационные пакеты
16.02.2021, 09:000 Мужчина пострадал при пожаре в Опочке 16.02.2021, 08:590 Житель Бежаниц попался на мошенничестве с продажей фильтров для воды в Ленобласти 16.02.2021, 08:450 Назван самый читающий район Псковской области 16.02.2021, 08:370 Нинель Салагаева поздравила псковский завод «Титан-Полимер» с днем рождения
16.02.2021, 08:302 При правительстве Японии создадут отдел по одиночеству 16.02.2021, 08:210 Юных псковичей приглашают стать участниками математического квеста 16.02.2021, 08:1214 В России предложили поднять цены на колбасу 16.02.2021, 08:000 В 2020 году женщин увольняли чаще, чем мужчин
16.02.2021, 07:560 Военнослужащие танковой армии вызволили из снежного плена десять автомобилей 16.02.2021, 07:490 Рецептурные препараты предложили распространять по почте 16.02.2021, 07:380 Анализ слюны помог найти зараженных коронавирусом студентов 16.02.2021, 07:270 40-летний мужчина пропал в Пскове
16.02.2021, 07:140 Скончался иконописец и насельник Мирожского монастыря Алипий (Оборотов) 16.02.2021, 07:000 Эксперт разделил людей на 16 типов по реакции на пандемию 15.02.2021, 23:000 В Псковской области заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 4,3 % 15.02.2021, 22:510 Легкоатлетические соревнования «Гдовская весна-2021» проведут в мае
15.02.2021, 22:438 Псковской журналистке Светлане Прокопьевой собрали полмиллиона рублей на выплату штрафа 15.02.2021, 22:3436 Володин: Хамское поведение Навального на суде должно заставить его сторонников задуматься 15.02.2021, 22:302 В Пскове полиция и Росгвардия почтили бессмертный подвиг воинов-интернационалистов 15.02.2021, 22:170 Около 10% читателей ПЛН пользуется услугой сезонного хранения резины
15.02.2021, 22:050 У руководителя великолукского филиала инфекционной больницы подтвержден COVID-19 15.02.2021, 21:473 Губернатор Михаил Ведерников возложил цветы к могиле Александра Пушкина 15.02.2021, 21:245 «Единая Россия» будет добиваться сокращения сроков и стоимости газификации регионов 15.02.2021, 21:100 Заваривший дверь магазина пскович договорился с администрацией супермаркета о возмещении ущерба
15.02.2021, 20:594 Жириновский предложил поставить скульптуру Аленки рядом с памятником самому себе 15.02.2021, 20:388 Житель Стругокрасненского района отработает 200 часов за пойманную электроудочкой рыбу 15.02.2021, 20:270 По поручению губернатора крышу дома в Дедовичах капитально отремонтируют в 2021 году 15.02.2021, 20:103 До фонаря
15.02.2021, 20:060 Кудрин советует регионам при разработке стратегий развития шоковые сценарии 15.02.2021, 19:381 В Великих Луках прошел митинг, посвященный 32-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана 15.02.2021, 19:197 Помощь волонтеров заслуживает большего внимания, чем протестные акции - Александр Козловский 15.02.2021, 19:113 Губернатор проинформировал Дмитрия Медведева о перспективах газификации Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.