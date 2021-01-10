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Интерактив: Опасное место в центре Пскова

Интерактив: В аптеках нет нужного ингалятора для астматиков

Интерактив: На маршрутке из Питера с ветерком… в салоне при -20

Фотофакт: Огромные сосульки над тротуаром

Фотофакт: Осторожно, опасные сосульки!

Интерактив: Он не был ни военным, ни чиновником, он - обычный паренек