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Интерактив: Опасное место в центре Пскова

Интерактив: С лета не работает светофор на улице Кузбасской Дивизии

Интерактив: Пробка до лампочки

Интерактив: В аптеках нет нужного ингалятора для астматиков

Интерактив: На маршрутке из Питера с ветерком… в салоне при -20

Фотофакт: Огромные сосульки над тротуаром