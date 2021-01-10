Фотофакт: Ужас на тротуарах

В течение ночи и утром 24 февраля по Псковской области сохранится гололед

Статистика говорит о том, что расслабляться еще рано - Михаил Ведерников

Денис Иванов: Низкий поклон тем, кто ценой жизни защищает свою родную землю

Вместо глобального потепления Землю ждет малый ледниковый период — академик РАН