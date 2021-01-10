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Интерактив: Счастливое детство должно быть безопасным
Дети - наше будущее! Слышим мы то и дело. Забота о подрастающем поколении - одно из главных и приоритетных направлений. Но вот есть моменты, которые говорят об обратном.
Улица Труда, где расположено муниципальное учреждение - детский садик № 34, является опасным участком дороги, по которой ежедневно ходят и взрослые, и дети. Нет тротуара, нет пешеходных дорожек. Мчатся машины, виляют из стороны в сторону. А когда гололед, автомобиль может так занести, что припечатает людей к забору. И эти 200 метров могут стать для кого-то последними. Может случиться трагедия.
В детском садике есть калитка. Но она почему-то всегда закрыта. А там - спасение от опасного пути. Как решить эту проблему? Кто может помочь маленьким детям идти безопасным путем в свой любимый садик? Утром и вечером вдоль ограждения родители ставят машины. Тогда становится совсем сложно проходить весь путь.
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Интерактив: Счастливое детство должно быть безопасным
Счастливое детство должно быть безопасным!
Дети - наше будущее! Слышим мы то и дело. Забота о подрастающем поколении - одно из главных и приоритетных направлений. Но вот есть моменты, которые говорят об обратном.
Улица Труда, где расположено муниципальное учреждение - детский садик № 34, является опасным участком дороги, по которой ежедневно ходят и взрослые, и дети. Нет тротуара, нет пешеходных дорожек. Мчатся машины, виляют из стороны в сторону. А когда гололед, автомобиль может так занести, что припечатает людей к забору. И эти 200 метров могут стать для кого-то последними. Может случиться трагедия.
В детском садике есть калитка. Но она почему-то всегда закрыта. А там - спасение от опасного пути. Как решить эту проблему? Кто может помочь маленьким детям идти безопасным путем в свой любимый садик? Утром и вечером вдоль ограждения родители ставят машины. Тогда становится совсем сложно проходить весь путь.
Виктория