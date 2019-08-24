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Псковский почтовик принял участие в московском марафоне в составе сборной предприятия

Марафонские забеги прошли в столице 22 сентября. Дистанции в 10 км и 42,2 км пробежали в общей сложности более 25 тысяч человек. Маршруты были проложены по Фрунзенской набережной, Тверской улице, Сретенскому и Чистопрудному бульварам мимо министерства иностранных дел, Красной площади, Делового центра.

Каждый спортсмен, участвовавший в забеге, получил памятные медали. Отличный пример подал генеральный директор Почты России Николай Подгузов, который также принял участие в марафоне.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Почты России, руководитель отдела поддержки IT-инфраструктуры Департамента по информационным технологиям УФПС Псковской области Александр Филиппов получил приглашение стать участником московского марафона в свой день рождения. И для него это стало приятным подарком.

«Советую коллегам вести здоровый образ жизни, равняться на генерального директора, принимать участие в челленджах Почты России и бегать по мере возможности! В здоровом теле – здоровый дух!» – поделился Александр впечатлениями после забега.

Поддержка спорта и здорового образа жизни – неотъемлемая и органичная часть корпоративной философии Почты России. По словам Александра, уровень организации мероприятия со стороны компании был высочайший: все было расписано буквально по минутам – куда ехать регистрироваться, когда будет трансфер в Лужники, сколько уйдет времени на досмотр и другие организационные моменты.

Александр не стал победителем, но важно то, что он реализовал возможность быть участником главного марафона страны и вернулся домой с незабываемыми впечатлениями.