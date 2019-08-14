Недвижимость

Сохраняй урожай: как сделать погреб за два дня

Какие бы температуры не стояли в конце лета, август-сентябрь - всегда горячая пора для тысяч псковских дачников и домовладельцев. Это то замечательное время, когда самым популярным постом в Instagram становятся фотографии со стройными рядами «закруток», а самой изысканной темой для светского разговора считается обсуждение лучших рецептов лечо и засолки огурцов.

Хозяйки как на конвейере выдают в день по 10, 20, а то и 30 банок полезных витаминов на зиму, младшее поколение уже вовсю работает лопатой на картофельных грядках. Главная задача взрослых мужчин при этом - не вмешиваться в процесс, но создать все возможные условия для хранения припасов: так неизбежно в семейных разговорах возникает слово «погреб». Затем обязательно появляется фраза «своими руками» (по традиции она произносится сопрано - высоким женским голосом).

Обычно все заканчивается продолжительными ночными совещаниями с друзьями, имеющими непререкаемый авторитет. К утру, как правило, выясняется, что опыт у друзей есть во всех сферах, кроме обустройства погребов. Посчитав, прикинув навскидку и вспомнив прошлогодние весенние подтопления, взрослый мужчина разводит руками и сдается на милость победителей. Семья пускается во все тяжкие: утрамбовывает банки в холодильники, рассыпает лук на просушку в детском манежике, квасит капусту и ставит вино в гараже и распихивает антоновку по платьевым шкафам, чтобы «шел яблочный дух». К чему мы рисуем все эти катастрофичные картины? Дело в том, что вопрос-то можно было решить всего за пару дней... Как? Рассказываем!

Удобной и нетрудозатратной альтернативой бетонному погребу станет пластиковый вариант - такие погреба предлагают, например, компании «Тингард» и «ТОПАС». В Пскове и Псковской области официальным дилером этих торговых марок является компания «МИСАЛ», соответственно, приобрести все, что необходимо, вы сможете по ценам производителя, не выезжая в Санкт-Петербург.

По своей сути погребы этих производителей похожи: внешне их конструкция представляет пластмассовый короб, оборудованный крышкой. Для прочности на погребе отлиты ребра жесткости. Внутри короба имеются полки для овощей, а лаз снабжен лестницей. Компании производят погреба разных размеров, что позволяет хозяину участка индивидуально подобрать для себя подходящее изделие. Обе фирмы обещают, что погреб прослужит вам не менее ста лет и дают 10 лет гарантии на корпус.

Если говорить о различиях, то погреб Тингард - бесшовный, то есть включает ребра жесткости, которые позволяют выдерживать значительные нагрузки от подземных вод. Сама конструкция выполняется из пищевого пластика, который не опасен для человека, не имеет запаха, а значит удобна для хранения в ней продуктов. Погреб оборудуется деревянным настилом, полками и прочной лестницей (все обработано антисептическими препаратами). Внутри обустроена система вентиляции и освещение.

ТОПАС - шовный сборный погреб, оборудованный полипропиленовыми полками, деталями и лестницей. Полки и корпус емкости не подвержены образованию ржавчины, конденсата и плесени, не впитывают загрязнения и не требуют сложного ухода. Хранилище не нуждается во внешней и внутренней отделке и регулярном ремонте. Корпус хранилища дополнительно утепляется. Хранилище оснащено системами электроснабжения и вентиляции, а также утепленной крышкой, непроницаемой для пара и воды. Изделие подходит для монтажа в любой тип грунта, в том числе с высокими грунтовыми водами.

И тот, и другой погреб можно оборудовать и под домом, и рядом с ним - в зависимости от ситуации, при этом отдельное хранилище можно сделать с боковым входом.

«Сейчас, в начале осени, - самое время для того, чтобы монтировать погреб, - советуют специалисты компании «МИСАЛ». - Прежде всего потому, что в это время года понижается уровень грунтовых вод. Весной тают снега, так что если вы решите заниматься обустройством погреба, допустим, в апреле, вы столкнетесь с тем, что вам придется предпринять массу усилий: выставлять опалубку, работать с насосами. Это требует времени и, конечно, удорожает стоимость работ. Так что, заказывая погреб в августе-октябре, вы экономите с умом!»

Конечно же, мало заказать работы - важно, чтобы рабочие выполнили их правильно, то есть - в строгом соответствии с монтажными схемами производителя! Зачастую недобросовестные горе-мастера просто засыпают песком полость вокруг погреба. Но в условиях Псковской области, которая славится высоким уровнем грунтовых вод, этого недостаточно. Тогда и приходится владельцам наблюдать, как их погреб «всплывает» в прямом смысле этого слова. Зрелище, сразу скажем, весьма грустное.

Чтобы такого не случилось, специалисты компании «МИСАЛ» внимательно изучают специфику Вашего участка, Уровень грунтовых вод на участке, и предполагаемое место монтажа септика. Применят только качественные материалы в том числе установят дополнительные крупные якоря(железобетонная плита), Стенки погреба отсыпают цементно-песчаной смесью и утеплят. В числе распространенных ошибок также - несоблюдение требований к толщине утеплителя и нарушение технологии его укладки и якорения конструкции.

ЦЕНА ВОПРОСА - от 45000 рублей в зависимости от сложности конструкции погреба, уровня залегания грунтовых вод, удаленности участка и т.д. ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА - 1-2 дня.

Компания «МИСАЛ» берет на себя все сопутствующие услуги и сдает погреб «под ключ», с гарантией. Немаловажно, что клиент получает все документы на все виды работ, так что при возникновении спорных ситуаций он всегда окажется прав и действительно сможет рассчитывать на лояльность компании.

«За все годы работы мы лишь несколько раз выезжали по гарантийным случаям. Все проблемы решались в срок. Мы изначально выполняем нашу работу так, чтобы не приходилось ее переделывать».

Кстати

Если вы уверены, что сможете самостоятельно установить пластиковый погреб, вы можете приобрести его в компании «МИСАЛ». Вместе с конструкцией вы бесплатно получите монтажные схемы, которые помогут вам сделать все своими руками (ну, вы же помните: эти слова, по традиции, произносятся сопрано - высоким женским голосом ;)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОМПАНИЯ «МИСАЛ»

https://vk.com/kolodecpskov

http://misalpskov.ru/

Септики: 607-647; +7 (921) 703 76-47

Кольца и колодцы: 607-800; +7 (921) 507 47-81

г.Псков, Ваулиногорское ш., д.31