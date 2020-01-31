Недвижимость

Бурение колодцев: уникальной услугой теперь могут воспользоваться и псковичи

«Ни дня без объектов! Люди заждались! Поехали в Рубцовщину - колодец + септик», а затем - в Остров, несмотря на то, что по календарю выходной. Люди ждут воду - это самое главное. Так работает псковская компания «МИСАЛ», специализирующаяся на обустройстве колодцев, септиков, канализации и дренажа.

Как это ни странно, в зимнем сезоне один из самых ходовых запросов у псковичей и жителей области - колодцы. Считается, что именно в это время года создаются благоприятные условия для копки глубоких колодцев, которые служат долго и получаются по-настоящему богатыми по отношению к объёму и качеству воды. Весной обычно спрос идет на спад, вновь поднимаясь к лету. Впрочем, в этом году, скорее всего, стереотипы будут сломаны: компания «МИСАЛ» предлагает воспользоваться совершенно новой услугой на рынке региона - бурением колодцев.

Как проходит бурение

Издревле колодцы копали вручную, что сопровождалось высокой опасностью. Получаемое углубление в любой момент могло обвалиться, присыпав рабочих, которые находились внизу. Процесс был не только опасным, но и зачастую долгим. Машинный способ не только исключает несчастные случаи, но и в десятки раз ускоряет выполнение поставленной задачи.

Бурение колодца проводится буром большого диаметра – 1250 мм. Все оборудование - довольно дорогостоящее, изготавливалось специально по заказу «МИСАЛа». В Псковской области это действительно первая такая установка. На ее подготовку и введение в эксплуатацию ушло четыре месяца.

В процессе бурения бур периодически извлекается. Вместе с ним поднимается вырытая почва. Работы проводятся, чередуя углубление и извлечение.

После того, как получаемая шахта достигла водоносного слоя, проводится установка бетонных колец. Она также осуществляется механическим способом. Специальный шнек закрепляет кольцо и медленно опускает его в шахту. Таким образом, монтируется кольцо за кольцом, образовывая большую бетонную трубу, которая выходит на поверхность.

По завершении работы стык между кольцами герметизируют за бетонным раствором. Также в отдельных случаях на дно насыпается подушка из щебня или гравия. Он выступает в роли фильтрующего слоя, останавливающего песок, пропуская лишь воду.

Преимущества бурения колодца

- Срок исполнения 1 день (до 15 колец)

- Лишние кольца «МИСАЛ» забирает обратно

- Низкая цена: всего 3500 рублей/кольцо

- Гарантия и договор

- Воды в колодце будет значительно больше, чем при ручной копке

- Дополнительные скидки на комплексные заказы

«Теперь заказчик может получить конечный результат дешевле, лучше и с большим количеством воды, - объясняют в компании. - Мы бурим колодец до 15 колец за один день. Для сравнения: при ручной копке процесс растягивается на неделю, если не больше. К тому же буровая машина оборудована так, что может и перевозить кольца. Так что человек не платит два раза - за подачу буровой и за доставку. Воды при машинном бурении в колодце всегда будет больше, потому что буровая установка бурит прямо к воде: не нужно качать воду постоянно, возиться с ведрами, останавливать работы, если вдруг появится сильный напор воды. Мы бурим прямо в воде, результат при этом будет лучше».

Псковский опыт

Как сообщили в компании «МИСАЛ», новая буровая машина уже вовсю работает в Псковской области. Сдано с десяток объектов, расписан весь февраль. 95% заказчиков, слыша о возможности бурения под колодец, сразу соглашаются именно на этот способ организации водозабора. Уже в ближайшие дни буровая машина отправится в Дновский район, где по заказу местной администрации выполнит заявку на пять колодцев.

Ноу-хау прекрасно зарекомендовало себя в нашей местности. Все знают о том, что на Псковщине при рытье колодцев часто возникают проблемы с плывунами - это насыщенный водой грунт (обычно песок или супесь), который способен разжижаться под механическим воздействием на него. В плывунах дебет воды при ручной копке достигает всего одного кольца. Это при том, что рабочие в любой момент могут отказаться от копки из соображений безопасности. Машинное бурение - это четыре-пять колец воды и уверенность в том, что колодец будет вырыт.

Выигрывает технология и в сравнении с бурением скважины: качество воды лучше, а при необходимости ее очистить не надо прибегать к услугам специализированных компаний. Вы можете почистить колодец самостоятельно или же использовать стандартный фильтр, стоимость которого составляет на сегодня порядка 5000 рублей.

Единственное ограничение, которое действует на бурение колодец, - это скальность породы. Для Псковской области это не самый актуальный вариант - у нас подобных участков всего процентов 15-20. Основная часть территории региона все же - стандартные грунты, глина, песок, суглинок, где бур легко применим.

Гарантии «МИСАЛА»

Семь раз отмерь - один отрежь. «МИСАЛ» поможет соблюсти этот принцип не только в процессе строительных работ, но и на этапе оплаты. Обратившись в компанию, вы заключаете договор с организацией, к которому прилагается согласованная смета - таким образом, вы оставляете за собой полный контроль над всеми тратами и ходом работ.

Все предельно прозрачно не только для заказчика, но и для официальных ведомств. С этим договором вы можете смело обращаться в налоговую инспекцию: с недавних пор любой гражданин может оформить налоговый вычет 13% при строительстве жилого дома с правом регистрации в нем (Письмо Минфина России от 03.05.2017 N 03-04-05/27085).

В договоре также прописаны все гарантийные обязательства компании, так что вы как потребитель защищены от любых неприятных проблем.

Кстати

Кольца для колодца искать не придется! Компания «МИСАЛ» уже более 11 лет производит высококачественные железобетонные изделия.

В том числе бетонные кольца для колодца и канализации, бетонные крышки, пластиковые люки и трубы, опоры ЛЭП серии СВ.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОМПАНИЯ «МИСАЛ»

https://vk.com/kolodecpskov

http://misalpskov.ru/

Услуги по строительству септиков и колодцев: 607-647; +7 (921) 703 76-47

ЖБ изделия и комплектующие: 607-800; +7 (921) 507 47-81

г.Псков, Ваулиногорское ш., д.31