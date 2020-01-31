Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Роман с мебелью: «12 стульев»
Дима Билан снова в БКЗ!
«Европа Плюс» Первые на севере
«Мельница» в Пскове
Группа BrainStorm в Пскове
Нескучный февраль в «Покровском»
В чем гулять в конце зимы?
Гонки по вертикали
Гражданская пресса в 2019
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Недвижимость 31.01.2020 12:242 Под крышей дома своего 13.02.2020 16:000 Бурение колодцев: уникальной услугой теперь могут воспользоваться и псковичи 13.02.2020 14:310 Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой 13.02.2020 10:090 Какие документы нужны для постановки на государственный кадастровый учет жилого дома 12.02.2020 18:110 Новый трехэтажный жилой дом появится в Великолукском районе к августу 12.02.2020 16:500 42 дома признаны аварийными в Дновском районе
 
 
 
 
 
Самое популярное 06.02.2020 12:530 Климатическая весна придет в Россию на 2-3 недели позже календарной 13.02.2020 07:060 Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на трассе в Пустошкинском районе. ФОТО С МЕСТА ДТП 12.02.2020 13:3134 Экс-вице-губернатор Александр Кузнецов признан виновным в получении взятки 06.02.2020 18:535 На ограждении для автостоянки на Юбилейной появились фото чиновников 10.02.2020 09:497 В Пскове ветер повалил памятный знак рядом с церковью Косьмы и Дамиана. ФОТО и ВИДЕО
 
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Бурение колодцев: уникальной услугой теперь могут воспользоваться и псковичи

13.02.2020 16:00|ПсковКомментариев: 0

«Ни дня без объектов! Люди заждались! Поехали в Рубцовщину - колодец + септик», а затем - в Остров, несмотря на то, что по календарю выходной. Люди ждут воду - это самое главное. Так работает псковская компания «МИСАЛ», специализирующаяся на обустройстве колодцев, септиков, канализации и дренажа.

Как это ни странно, в зимнем сезоне один из самых ходовых запросов у псковичей и жителей области - колодцы. Считается, что именно в это время года создаются благоприятные условия для копки глубоких колодцев, которые служат долго и получаются по-настоящему богатыми по отношению к объёму и качеству воды. Весной обычно спрос идет на спад, вновь поднимаясь к лету. Впрочем, в этом году, скорее всего, стереотипы будут сломаны: компания «МИСАЛ» предлагает воспользоваться совершенно новой услугой на рынке региона - бурением колодцев.

Как проходит бурение

Издревле колодцы копали вручную, что сопровождалось высокой опасностью. Получаемое углубление в любой момент могло обвалиться, присыпав рабочих, которые находились внизу. Процесс был не только опасным, но и зачастую долгим. Машинный способ не только исключает несчастные случаи, но и в десятки раз ускоряет выполнение поставленной задачи.

Бурение колодца проводится буром большого диаметра – 1250 мм. Все оборудование - довольно дорогостоящее, изготавливалось специально по заказу «МИСАЛа». В Псковской области это действительно первая такая установка. На ее подготовку и введение в эксплуатацию ушло четыре месяца.

В процессе бурения бур периодически извлекается. Вместе с ним поднимается вырытая почва. Работы проводятся, чередуя углубление и извлечение.

После того, как получаемая шахта достигла водоносного слоя, проводится установка бетонных колец. Она также осуществляется механическим способом. Специальный шнек закрепляет кольцо и медленно опускает его в шахту. Таким образом, монтируется кольцо за кольцом, образовывая большую бетонную трубу, которая выходит на поверхность.

По завершении работы стык между кольцами герметизируют за бетонным раствором. Также в отдельных случаях на дно насыпается подушка из щебня или гравия. Он выступает в роли фильтрующего слоя, останавливающего песок, пропуская лишь воду.

Преимущества бурения колодца

- Срок исполнения 1 день (до 15 колец)

- Лишние кольца «МИСАЛ» забирает обратно

- Низкая цена: всего 3500 рублей/кольцо

- Гарантия и договор

- Воды в колодце будет значительно больше, чем при ручной копке

- Дополнительные скидки на комплексные заказы

«Теперь заказчик может получить конечный результат дешевле, лучше и с большим количеством воды, - объясняют в компании. - Мы бурим колодец до 15 колец за один день. Для сравнения: при ручной копке процесс растягивается на неделю, если не больше. К тому же буровая машина оборудована так, что может и перевозить кольца. Так что человек не платит два раза - за подачу буровой и за доставку. Воды при машинном бурении в колодце всегда будет больше, потому что буровая установка бурит прямо к воде: не нужно качать воду постоянно, возиться с ведрами, останавливать работы, если вдруг появится сильный напор воды. Мы бурим прямо в воде, результат при этом будет лучше».

Псковский опыт

Как сообщили в компании «МИСАЛ», новая буровая машина уже вовсю работает в Псковской области. Сдано с десяток объектов, расписан весь февраль. 95% заказчиков, слыша о возможности бурения под колодец, сразу соглашаются именно на этот способ организации водозабора. Уже в ближайшие дни буровая машина отправится в Дновский район, где по заказу местной администрации выполнит заявку на пять колодцев.

Ноу-хау прекрасно зарекомендовало себя в нашей местности. Все знают о том, что на Псковщине при рытье колодцев часто возникают проблемы с плывунами - это насыщенный водой грунт (обычно песок или супесь), который способен разжижаться под механическим воздействием на него. В плывунах дебет воды при ручной копке достигает всего одного кольца. Это при том, что рабочие в любой момент могут отказаться от копки из соображений безопасности. Машинное бурение - это четыре-пять колец воды и уверенность в том, что колодец будет вырыт.

Выигрывает технология и в сравнении с бурением скважины: качество воды лучше, а при необходимости ее очистить не надо прибегать к услугам специализированных компаний. Вы можете почистить колодец самостоятельно или же использовать стандартный фильтр, стоимость которого составляет на сегодня порядка 5000 рублей.

Единственное ограничение, которое действует на бурение колодец, - это скальность породы. Для Псковской области это не самый актуальный вариант - у нас подобных участков всего процентов 15-20. Основная часть территории региона все же - стандартные грунты, глина, песок, суглинок, где бур легко применим.

Гарантии «МИСАЛА»

Семь раз отмерь - один отрежь. «МИСАЛ» поможет соблюсти этот принцип не только в процессе строительных работ, но и на этапе оплаты. Обратившись в компанию, вы заключаете договор с организацией, к которому прилагается согласованная смета - таким образом, вы оставляете за собой полный контроль над всеми тратами и ходом работ.

Все предельно прозрачно не только для заказчика, но и для официальных ведомств. С этим договором вы можете смело обращаться в налоговую инспекцию: с недавних пор любой гражданин может оформить налоговый вычет 13% при строительстве жилого дома с правом регистрации в нем (Письмо Минфина России от 03.05.2017 N 03-04-05/27085).

В договоре также прописаны все гарантийные обязательства компании, так что вы как потребитель защищены от любых неприятных проблем.

Кстати

Кольца для колодца искать не придется! Компания «МИСАЛ» уже более 11 лет производит высококачественные железобетонные изделия.

В том числе бетонные кольца для колодца и канализации, бетонные крышки, пластиковые люки и трубы, опоры ЛЭП серии СВ.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОМПАНИЯ «МИСАЛ»

https://vk.com/kolodecpskov

http://misalpskov.ru/

Услуги по строительству септиков и колодцев: 607-647; +7 (921) 703 76-47

ЖБ изделия и комплектующие: 607-800; +7 (921) 507 47-81

г.Псков, Ваулиногорское ш., д.31

Теги: #МИСАЛ #колодцы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Беспокоит ли вас угроза распространения смертельного китайского вируса?
В опросе приняло участие 1357 человек
13.02.2020, 16:110 Известны хозяин и хозяйка Сретенского бала в Пскове 13.02.2020, 16:000 Бурение колодцев: уникальной услугой теперь могут воспользоваться и псковичи 13.02.2020, 16:000 За январь 2020 года потребительские цены по Псковской области выросли на 0,5% 13.02.2020, 15:500 В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в России в марте
13.02.2020, 15:430 В Дедовичском районе выбрали нового председателя местного отделения «Союз пенсионеров России» 13.02.2020, 15:400 Турчак: Поправки «Единой России» об использовании маткапитала могут быть приняты уже 20 февраля 13.02.2020, 15:351 Можно питаться, а можно есть с удовольствием: «Единая Россия» и родители проверили питание в псковских школах. ФОТО 13.02.2020, 15:310 Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах
13.02.2020, 15:270 В Пскове начат сбор подписей с требованием вынести на всенародное голосование поправки в Конституцию, предложенные КПРФ 13.02.2020, 15:250 В Псковской области пенсии по инвалидности назначаются по данным Федерального реестра инвалидов 13.02.2020, 15:160 В Госдуме инициировали введение скидок на услуги ЖКХ 13.02.2020, 15:030 Мастер - класс по самоадвокатированию провели юристы для жителей Острова
13.02.2020, 14:481 Посетителей торгового центра «Fjord Plaza» напугала сработавшая пожарная сигнализация 13.02.2020, 14:480 Росгвардия впервые представила уникальные материалы о герое Советского Союза Алексее Волошине, которому исполнилось 100 лет 13.02.2020, 14:452 Законопроект о выводе бизнеса из-под статьи о преступных сообществах прошел первое чтение в Госдуме 13.02.2020, 14:380 В ИК №6 стали производить домики для кукол
13.02.2020, 14:310 Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой 13.02.2020, 14:280 В Центральной библиотеке Пскова стартовала акция «Памяти Героев» 13.02.2020, 14:270 Фракция ЛДПР провела заседание в Госдуме в перчатках от микробов 13.02.2020, 14:160 Псковскому народному самодеятельному коллективу «Русские узоры» присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества»
13.02.2020, 14:150 Банк «Открытие» начинает выдавать ипотеку под 2% годовых 13.02.2020, 13:580 Фестиваль русской музыки пройдет в Пскове с 18 по 25 марта 13.02.2020, 13:482 Заседание по иску Игоря Батова против строительства завода «Титан-Полимер» отложено 13.02.2020, 13:273 Дмитрий Медведев встретится с участниками нового сезона «ПолитСтартапа»
13.02.2020, 13:150 Глава псковской частной охранной организации оштрафован за задержку зарплаты 13.02.2020, 13:100 Псковичей приглашают на распродажу в «ПИК60» 13.02.2020, 13:090 Факты фиктивной регистрации граждан Азербайджана и Белоруссии выявила псковская полиция 13.02.2020, 13:080 Полгода исправительных работ получил пскович за кражу телефона
13.02.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 13.02.2020, 12:550 Члены общественно-наблюдательной комиссии и прокуратуры Псковской области посетили ИК-3 13.02.2020, 12:520 Житель Середки украл у пенсионерки бензопилу и швейную машинку 13.02.2020, 12:440 На чтениях памяти Гейченко подписан договор между «Михайловским» и пушкинским музеем в Литве
13.02.2020, 12:410 Начинается прием заявок на участие во Всероссийском детском конкурсе «Моя Росгвардия» 13.02.2020, 12:330 20 тысяч рублей заплатит острович за фиктивную регистрацию пятерых граждан РФ 13.02.2020, 12:203 Георгий Василевич: Музейный мир - единое целое, мы учимся друг у друга 13.02.2020, 12:160 «Неподтвержденный» ветеринарный сертификат стал причиной возврата 19 тонн сыра в Нидерланды
13.02.2020, 12:121 Улицы Гагарина и Металлистов в Пскове отремонтируют за два года 13.02.2020, 11:591 Экс-сотрудник колонии в Крюках осужден за взятку и сбыт наркотиков 13.02.2020, 11:560 Движение на трассе Р-23 в Пустошкинском районе полностью восстановлено после смертельного ДТП 13.02.2020, 11:490 Члены Национального мониторингового центра помощи пострадавшим детям проведут урок по интернет-безопасности для псковских школьников
13.02.2020, 11:431 Подозреваемых в ограблении таксиста установили полицейские в Великих Луках 13.02.2020, 11:380 В Псковской области откроется региональный центр по поиску пропавших детей 13.02.2020, 11:320 Коммунисты Пскова проведут серию памятных пикетов 13.02.2020, 11:241 62-летняя псковичка поймана на контрабанде табачных изделий
13.02.2020, 11:231 Псковская область заключила соглашение с Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям 13.02.2020, 11:160 «Сообразим на троих»: Какие выводы следуют из дела Кузнецова? 13.02.2020, 10:591 Пскович, убивший знакомого в драке, выплатит 1 млн рублей матери погибшего 13.02.2020, 10:570 Госинспекция труда напоминает псковичам условия приема на работу бывших госслужащих
13.02.2020, 10:500 Попробовать себя в политике предлагает молодым псковичам «Единая Россия» 13.02.2020, 10:430 Мужчину в черном плаще ищет псковская полиция 13.02.2020, 10:363 Псковский городской суд вынес приговор двум подругам, похитившим и изнасиловавшим знакомую 13.02.2020, 10:301 Штраф до 300 тысяч рублей или обязательные работы могут назначить фиктивному директору псковского юрлица
13.02.2020, 10:270 Псковичей приглашают принять участие в обсуждении празднования Доброго Дня защиты детей 13.02.2020, 10:130 Один из пострадавших в ДТП в Пустошкинском районе находится в тяжелом состоянии 13.02.2020, 10:090 Какие документы нужны для постановки на государственный кадастровый учет жилого дома 13.02.2020, 09:5710 Дело вице-губернатора Кузнецова: по горячим следам приговора
13.02.2020, 09:540 До двух лет тюрьмы может получить автоледи, сбившая подростка на Октябрьском проспекте в Пскове 13.02.2020, 09:520 Эксперты: Дорога в Пустошкинском районе, где произошло резонансное ДТП, была обработана противогололедными материалами 13.02.2020, 09:510 Собору Вселенских учителей и святителей была посвящена очередная встреча из цикла «Погружение в церковное искусство» 13.02.2020, 09:442 Псковский губернатор держит на личном контроле ситуацию в связи с ДТП в Пустошкинском районе
13.02.2020, 09:400 Несколько псковских СМУ не выплачивают зарплату своим работникам 13.02.2020, 09:350 4 марта в тире псковской школы №4 состоятся III и IV этапы Военно-прикладной спартакиады 13.02.2020, 09:320 Бывшая начальница отделения почтовой связи «Опухлики» наказана за хищение денег 13.02.2020, 09:290 В Великих Луках водитель «Ниссана» съехал в кювет и погиб
13.02.2020, 09:210 Нежилой дом загорелся в Островском районе из-за неосторожности 13.02.2020, 09:160 Врач посоветовал спать без одежды для восстановления сил 13.02.2020, 09:130 Прокуратура добилась расселения печерян из аварийного барака 13.02.2020, 09:050 Старейший советский разведчик умер на 104-м году жизни
13.02.2020, 08:560 Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе 13.02.2020, 08:380 Творческий вечер «Созвучие вдохновений» Валерии Дунюшкиной пройдет в Псковском колледже искусств 13.02.2020, 08:324 Госкомпании обяжут ежегодно повышать эффективность труда на 5% 13.02.2020, 07:562 В России перед 14 февраля вырос спрос на презервативы и цветы
13.02.2020, 07:331 По искам Псковской природоохранной прокуратуры за незаконные рубки леса взыскано свыше 290 тысяч рублей 13.02.2020, 07:100 Штрафы за нарушение тишины в жилых домах в дневное время планируют ввести в России 13.02.2020, 07:060 Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП на трассе в Пустошкинском районе. ФОТО С МЕСТА ДТП 13.02.2020, 07:000 НРА: Псковская область совершила инвестпрорыв в 2019 году
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.