Недвижимость

В Пскове уменьшаются объемы строительства жилья

О снижении объемов строительства сообщила заместитель руководителя группы компаний «ЛУГ» Светлана Сибилькова. Сегодня в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) она рассказала о ситуации в псковском девелопменте.

«Строить объективно стали меньше, потому что рынок требует меньше. Задача застройщика - возводить только выверенное, хорошее и качественное жилье, которое будет приобретено», - сказала Светлана Сибилькова.

Отвечая на вопрос о возможном желании застройщика сэкономить на материалах, рабочей силе и так далее, она отметила: «Нет смысла так строить, потому что покупать не будут».

«Растет правовая грамотность покупателей, которые внимательно читают кредитный договор, договор с застройщиком, задают грамотные и иногда неудобные вопросы - получают ответы, это одна сторона медали. Люди понимают, что они вложили деньги, это их покупка и требовательны к качеству и устранению недостатков», - заметила Светлана Сибилькова.

Что касается предпочтений, то, по ее словам, на первом месте при выборе жилья - локация, в основном псковичи предпочитают спальный район с развитой инфраструктурой и благоустроенным двором.