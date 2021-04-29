Недвижимость

В России ожидают подорожание ипотеки

В ближайшее время ипотечные ставки на новостройки и на вторичном рынке могут увеличиться, сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющего директора «Открытие Research»‎ Константина Енина.

«Повышение ипотечной ставки сделает неизбежным рост ежемесячного платежа»‎, — цитирует специалиста URA.RU.

По прогнозу Енина, при росте ключевой ставки Центробанка к концу года ипотечные ставки на новостройки будут колебаться на уровне 7,5-8,5%, а на вторичке поднимутся до девяти-десяти процентов.

ЦБ 23 апреля повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых. Это максимальный шаг повышения с декабря 2014 года. После повышения показателя российские банки стали поднимать процентные ставки на вклады.