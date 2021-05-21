Недвижимость

Около 35 тысяч семей смогут оформить «сельскую ипотеку» к концу года

На программы и проекты по комплексному развитию сельских территорий регионы дополнительно получат 6 миллиардов рублей. Такое распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте исполнительного органа.

Из этой суммы 2 млрд рублей пойдут на поддержку сельской ипотеки.

«Это дополнительно позволит улучшить жилищные условия не менее чем для 14 тысяч семей, а по итогам года – не менее 35 тысяч семей», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 8 июля.

С помощью программы «Сельская ипотека» россияне могут оформить кредит под льготную ставку до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке.

Первоначальный взнос – 10%. Максимальный срок – 25 лет. Действие ипотеки распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.

Кроме того, более 2,7 миллиардов рублей направят на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в 26 регионах и еще более 1,1 миллиарда – на обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, пешеходной инфраструктуры и ремонт дорог в 44 регионах страны.