Недвижимость

Мишустин призвал провести «гаражную амнистию» в России без сбоев

Так называемая гаражная амнистия должна пройти четко и без сбоев, в комфортном для людей порядке. Об этом заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Росреестра Олегом Скуфинским, сообщает ТАСС.

Он напомнил о том, что с 1 сентября «вступает в силу закон об упрощенном порядке оформления гаража и земельного участка под этим гаражом». Глава кабмина РФ обратил внимание на то, что эти вопросы подробно обсуждали на встрече с депутатами Госдумы.

«Это будет означать, что те, кто много лет имел такое неоформленное строение, смогут все это легализовать, и сделать это быстро и качественно. Я просил бы, чтобы вы внимательно отнеслись к тому, чтобы организовать эту работу с точки зрения комфорта для людей», - подчеркнул Мишустин, обращаясь к Скуфинскому. «Нужно эту работу организовать четко и без сбоев», - подытожил премьер.