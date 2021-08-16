Недвижимость

Аукцион по продаже здания центра «Десантник» в Гдове признали недействительным

Аукцион по продаже земельного участка и здания центра «Десантник» в Гдове признали недействительным по иску заместителя прокурора Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки вскрылись нарушения требований ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и ГК РФ при проведении аукциона по продаже земельного участка и расположенного на нем нежилого здания в городе Гдове. Здание принадлежало муниципальному учреждению дополнительного образования детей «Центр "Десантник"».

Заместитель прокурора области обратился в Арбитражный суд Псковской области с иском о признании недействительным аукциона по продаже здания, а также заключенного по результатам аукциона договора купли-продажи.

Арбитражный суд Псковской области согласился с позицией прокурора и удовлетворил иск. Четырнадцатый арбитражный апелляционный судом признал решение арбитражного суда первой инстанции законным и обоснованным.