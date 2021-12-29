Недвижимость

Продам гараж

С 1 сентября в России стартовала «гаражная амнистия» - начал действовать закон, позволяющий зарегистрировать собственность на гараж и землю под ним. Процедура бесплатная, но несколько дней назад администрация Псковской области опубликовала постановление о предельных расценках на кадастровые работы по таким объектам. За что придется заплатить десять тысяч рублей, почему владельцам «ракушек» стоит напрячься, а хозяевам гаражей с общими стенами расслабиться, и какая связь между собственниками гаражей и дачниками без бумаг - подробности в материале Псковской Ленты Новостей.

«До 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен», - говорит Елена Евтюгина, начальник отдела регистрации недвижимости Управления Росреестра по Псковской области.

Формулировки официальные, но каждое слово важно.

Гараж должен быть капитальным, то есть таким, который нельзя поднять и перенести на другое место. Могут ликовать члены гаражных кооперативов. Если ранее кооператив не зарегистрировал всю землю в коллективную собственность, то теперь каждый пайщик имеет право на индивидуальные квадратные метры. То же самое касается и пользователей гаражей с общими стенами и под одной крышей.

«Законом установлено, - поясняет Елена Евтюгина, - что одноэтажные гаражи, которые блокированы общими стенами с другими одноэтажными гаражами, сведения о которых внесены в ЕГРН как о помещениях в здании или сооружении, признаются самостоятельными зданиями. Внесение соответствующих изменений в записи ЕГРН осуществляется путем указания на вид объекта "здание" и на его назначение "гараж" на основании соответствующего заявления».

Увы, владельцев «ракушек» во дворах, ожидавших послаблений, ждет разочарование. Новый закон не для них. Как и не для объектов коммерческого назначения, где обустроены автомойки и шиномонтажки. Не коснется он также подземных гаражей и, разумеется ведомственных.

Какие документы доказывают собственность на гараж:

любое решение органа власти (в том числе, советских времен), подтверждающее, что когда-то был предоставлен участок под гараж,

любое решение завода, фабрики, колхоза, совхоза или какого-то еще предприятия (которое организовывало гаражный кооператив) с тем же смыслом,

любой документ, подтверждающий выплату пая в гаражном кооперативе,

решение общего собрания кооператива, подтверждающее распределение гаража,

старый техпаспорт на гараж от БТИ,

документы о подключении гаража к электросетям или иным инженерным сетям,

документы о наследстве,

документы, подтверждающие приобретение гаража у другого лица, которому он когда-то был выделен.

Градостроительный кодекс заработал с 30 декабря 2004 года, то есть подпадающие под амнистию гаражи должны быть построены до этой даты. Важно, чтобы по ним не было судебных решений о признании постройки самовольной.

Каков порядок действий? Предстоит зарегистрировать как землю под гаражом, так и саму постройку. Обе процедуры бесплатные, госпошлины за них не предусмотрены. Но доставать кошелек все равно придется. Нужно будет в местной администрации узнать, существует ли утвержденный проект межевания территории, на которой расположен гараж. С большой долей вероятности такого проекта не окажется. Для создания схемы границ участка придется нанимать кадастрового инженера. В теории это можно сделать самостоятельно, но на практике задача непосильная для человека, далекого от земельного права. Со схемой предстоит отправиться в муниципалитет, областную администрацию или Росимущество — зависит от того, чья под гаражом земля. Там в течение 30 дней дадут предварительное согласие на предоставление участка. На этом этапе в дело вновь включается кадастровый инженер, готовит межевой план участка и техплан гаража. На основании этих документов Росреестр зарегистрирует право собственности.

Пока что все это — голая теория. Закон заработал с 1 сентября, и в Псковской области еще нет ни одного владельца гаража, получившего по нему документы о собственности.

«С одним из клиентов мы находимся на стадии утверждения схемы в комитете по имуществу Псковской области, - делится своим опытом Виталий Козырев, директор ООО «Земля и право». - Пока непонятно, как будет дальше, ждем решения, тогда будет положена практика».

По крайне приблизительным оценкам в Псковской области под действие «гаражной амнистии» подпадает 30 тысяч объектов.

«Все ждут «пилотного гаража», кто первым запустит процедуру, чтобы выработать схему, - подтверждает Александр Тихомиров, директор ООО «ПрофКадастр». - До начала действия закона в районных администрациях звучало "не понимаем, как с этим работать". Это новый механизм, и в течение следующего года из заготовки выйдет конечный продукт. Пока не будем пробовать, не поймем. Главное, чтобы не получилось, как с «дачной амнистией», когда многие досидели до конца, а потом пытались оформить документы за два дня».

Кадастровые инженеры работают на коммерческой основе. Чтобы цена на их услуги из-за ажиотажного спроса не взлетела до небес, 23 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал постановление «О предельных максимальных ценах кадастровых работ, выполняемых в отношении земельных участков, предназначенных для строительства гаражей для собственных нужд, и расположенных на таких земельных участках объектов недвижимости». Максимальная стоимость на работы с землей - пять тысяч рублей. Столько же - на работы с расположенным на ней объектом недвижимости. То есть весь цикл обойдется в десять тысяч рублей.

«Считаю, что в этой ситуации администрация учла интересы и граждан, и кадастровых инженеров. Думаю, пять тысяч - приемлемая сумма», - делится своим мнением Олеся Ребеко, руководитель Управления Росреестра по Псковской области.

В постановлении отдельно сказано, что в эту стоимость не входят транспортные расходы, межевые знаки, публикация извещений, так что собственнику гаража надо быть готовым к отдельной смете по этим пунктам.

В Госдуме все три чтения уже прошел законопроект о возобновлении «дачной амнистии» на новых условиях. Процедура претерпит некоторые изменения и станет похожей на ту, что применяют к гаражам. Если сейчас на дачу нет совсем никаких документов, и зарегистрировать ее можно только через суд, то в скором времени подтверждением добросовестного владения станут те же счета за коммуналку, как и в случае с гаражами. Олеся Ребеко говорит, что от того, как пойдет работа по гаражам, во многом будет зависеть судьба дачников без документов.

Юлия Магера