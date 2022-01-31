Недвижимость

CНГБ сохраняет ставки по ипотеке с господдержкой

Несмотря на повышение процентных ставок Центробанка, а за ними и повышение ставок по кредитам и ипотеке, процентные ставки по ипотеке с господдержкой в Сургутнефтегазбанке остаются неизменными. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Изображение: СНГБ

Есть два вида ипотеки с господдержкой, которые можно оформить в СНГБ:

Льготная ипотека для покупки квартиры или жилого дома у застройщика на первичном рынке. Жилье можно приобрести как готовое, так и на этапе строительства. Для этого необходимо иметь первоначальный взнос от 15%, а сумма кредита не должна превышать 3 млн рублей. Подробнее о государственной программе от 5,89% - на сайте. Льготная ипотека для семей с одним и более детьми – программа для семей, в которых хотя бы один ребенок родился в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года или есть ребенок с инвалидностью. Данная ипотека может быть направлена на покупку готового или строящегося жилья у застройщика, строительство жилого дома или рефинансирование ипотеки. Основными требованиями являются наличие у ребенка гражданства РФ и наличие первоначального взноса не менее 15%. Сумма кредита – до 12 млн рублей на покупку жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей для остальных регионов. Подробнее о данной программе от 4,7% годовых - на сайте.

Подать заявку на ипотеку можно на сайте, в офисе банка или в приложении СНГБ Онлайн (раздел «Продукты» - «Открыть кредит» - «Ипотека»).

Задать вопросы можно по телефону: 8 (800) 200-88-04, или в чате приложения.

АО БАНК «СНГБ»