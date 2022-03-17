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Недвижимость

Сбер: Портфель ипотечного кредитования за год вырос в СЗФО на 30%

21.03.2022 13:02|ПсковКомментариев: 0

За 2021 год портфель ипотечного кредитования Северо-Западного банка Сбербанка вырос на 30% по сравнению с результатами 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Наибольший прирост портфеля показали Ленобласть (41%), Калининградская область (36%), а также Мурманская область и Санкт-Петербург (34% и 33% соответственно). Доля ипотеки в общем кредитном портфеле банка за прошлый год увеличилась на 2,3% и составила 63%.

Объем выданной Сбербанком на Северо-Западе ипотеки вырос на 34% по сравнению с предыдущим годом – до 373,4 млрд рублей, это почти 121 тысяча ипотечных кредитов. Около половины этого объема пришлось на кредиты в Санкт-Петербурге.

В денежном выражении более всего приросли Ленинградская и Калининградская области – по 48%, а также Мурманская область и Санкт-Петербург – 37% и 36% соответственно. Эти же территории стали лидерами по динамике оформленных кредитов.

Льготная ипотека «Господдержка 2020» заняла в 2021 году долю в 25%, или 91,6 млрд рублей в общем объеме ипотечных кредитов, и 18%, или 22,2 тысячи кредитов от количества выданной ипотеки. На первичном рынке это 68% от количества и 74% от суммы всех выданных кредитов. В Санкт-Петербурге на программу с господдержкой пришлось 29% (в объеме) и 21% (в количестве) от общих показателей и 76% (в объеме), 62% (в количестве) и от результатов на первичном рынке.

«В 2021 году изменились условия программы "Господдержка 2020": выросли базовые ставки, но одновременно были улучшены условия для семей с детьми. Это, с одной стороны, уменьшило долю льготной ипотеки в общем объеме выдач, но в то же время привело к рекордным результатам по семейной ипотеке: в среднем по СЗФО рост в 2,5 раза, если сравнивать вторые полугодия 2021 и 2020 годов. Рост год к году составил 2,2 раза – за прошлый год семьи получили 28,3 млрд рублей», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку можно онлайн на DomClick.ru.

Теги: #недвижимость #ипотека #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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