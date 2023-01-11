Недвижимость

Суд обязал арендатора земли в Порховском районе очистить участок от пней

Арендатор земельного участка в Порховском районе по решению суда должен ликвидировать свалку отходов от лесозаготовительной деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В октябре 2022 года сотрудники Россельхознадзора совместно с Псковской природоохранной межрайонной прокуратурой провели проверку и установили, что, согласно предоставленной юридическим лицом документации, земельный участок ранее был сдан в аренду физическому лицу сроком на 2 месяца. В течение указанного периода гражданин производил рубку древесно-кустарниковой растительности без проектной документации на проведение мелиоративных работ. Вследствие чего на площади более 2 га произведено загрязнение земель сельскохозяйственного назначения отходами производства лесозаготовительной деятельности (пни, ветви, сучья, кора и стволы деревьев), что является нарушением обязательных требований земельного законодательства и создает потенциальную угрозу пожарной безопасности, жизни и здоровью жителей близлежащих деревень, отметили в ведомстве.

Великолукский городской суд обязал арендатора очистить участок от порубочных остатков путем сбора и утилизации безопасным для окружающей среды способом. Мероприятия необходимо провести в течение шести месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.