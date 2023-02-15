Недвижимость

Псковские пенсионеры добились отмены сноса дома

Псковские пенсионеры добились отмены сноса дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службt регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду».

Изображение: «Справедливо.Центр»

Сохранить дом №9 на 1-ом переулке Хлебной горки помогли специалисты Центра защиты прав граждан.

«Само здание – старый барак, но зато находится в живописном месте у реки. Хотя в доме живут две семьи, одноэтажное строение по закону считается многоквартирником. Вокруг него уже давно престижный коттеджный поселок. В 2019 году псковичка узнала, что родительский дом планируют снести. Чиновники прислали уведомление, что здание попало в программу расселения аварийного жилья, сравнять с землей строение должны были до 2025 года», – рассказали специалисты.

Снос должен был состояться на основании акта обследования от 2013 года. По документу дом имел печное отопление, хотя его газифицировали ещё в 1996 году.

«Все, что написано в этом акте, не соответствует действительности. Родительский дом в нормальном состоянии. Свою половину я с родителями капитально отремонтировала: заменила крышу, окна и электрику, установила современный септик, укрепила фундамент. А еще комиссия зафиксировала, что в доме просели стены, из-за чего не закрываются двери, аварийный фундамент, протекшая выгребная яма – хотя, напоминаю, я ставила новый септик, деревянные окна – пластиковые они, видимо, не заметили. К тому же в 2013 году дом никто не обследовал – никакая комиссия к родителям не приходила», – уточнила жительница.

За разъяснениями женщина обратилась в управление строительства и капитального ремонта псковской администрации. Она попросила повторно обследовать дом, но в установленный день межведомственная комиссия не прибыла на место. Чтобы доказать незаконность действий местных властей, женщина обратилась в псковский Центр защиты прав граждан.

«Дом внесли в программу расселения незаконно. Так, например, заключение специализированной организации, на основании которого в 2013 году был составлен акт обследования дома, составлено с нарушениями. По ГОСТу в нем должна была быть ведомость дефектов конструкции с фотографиями. Но никаких фотографий нет. Кроме того, вопреки законодательству, обследование проводило не юридическое, а физическое лицо, причем все выводы сделаны без применения инструментальных методов, а "на глаз", визуально. По этим причинам акт можно признать несостоятельным», – пояснили специалисты «Справедливо.Центр».

Правозащитники посоветовали собственнице за свой счет провести независимую техническую экспертизу. Экспертиза подтвердила, что помещение безопасно и полностью соответствует требованиям, предъявляемым к жилым помещениям.

«На основании заключения мы составили досудебное требование к администрации – провести проверку, дать оценку действиям межведомственной комиссии и признать акт обследования от 2013 года несостоятельным и незаконным. Администрация предоставила новый акт от 2022 года о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Пришлось готовить обращение в суд», – добавили в Центре защиты прав граждан.

Суд принял во внимание, что администрация не привлекала для обследования специализированную организацию, а оценка технического состояния конструкций не проводилась. Также суд обратил внимание на то, что в соответствии с требованиями «Положения о признании жилого помещения непригодным…» собственника должны были привлечь к работе в комиссии с правом совещательного голоса. Этого сделано не было.

На основании всех этих фактов после четырех заседаний Псковский городской суд вынес решение в пользу жителей. Заключение межведомственной комиссии признали незаконным. В начале 2023 года решение суда вступило в силу.