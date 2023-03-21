Недвижимость

Причины для покупки квартиры в новостройке перечислил эксперт

Покупателям жилья в 2023 году лучше приобретать квартиры в первичном фонде, заявил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Первое, на что покупатель обращает внимание — цена, сказал он. Новостройки на этапе строительства обычно дешевле. На вторичном рынке по сниженной цене можно купить менее комфортные объекты. Стоит понимать, что чем больше времени до окончания строительства, тем дешевле квартира. Поэтому если покупателю есть, где жить, покупка новостройки на этапе строительства станет выгодной инвестицией — пока дом достроят, цена квартиры может сильно вырасти, отметил эксперт.

Кроме того, при покупке новостройки покупателю предлагаются некие «бонусы» — банки готовы поддержать будущих собственников кредитными средствами, предлагая множество программ с выгодными условиями, сказал Алексеев. Еще более доступным первичное жилье делают сниженные процентные ставки и специальные льготные программы от государства.

По его словам, одно из преимуществ при покупке жилья в первичном фонде — отсутствие предыдущих хозяев.

«Покупая новостройку, вы становитесь ее первым владельцем, а значит, перед сделкой вам не придется проверять ее историю. В результате вы экономите время и снижаете риск, что неожиданно появится какой-то скрытый собственник, который потребует аннулировать договор купли-продажи. Недвижимость, на которую еще не было оформлено право собственности, считается заведомо не имеющей обременений и юридически безопасной», — приводят слова Алексеева «Известия».

Также он отметил, что современные новостройки — это не «бабушкины» планировки, различные сочетания количества комнат, их смежности или метража. В них чаще всего есть только опорные перегородки, что позволяет сделать ремонт по собственному проекту. Планировка современных квартир также позволяет грамотнее использовать жилое пространство, придумать функциональные и умные решения, сказал специалист.

Еще одно преимущество — использование при строительстве новых домов современных строительных технологий, указал он.

«Даже если вы покупаете новостройку эконом-класса, здание будет качественно отличаться от старого фонда. Так, в современном строительстве используются технологии бесшовных или навесных фасадов, которые способствуют сохранению тепла в помещениях, что дает возможность снизить коммунальные расходы. Радиаторы с терморегуляторами, обеспечивающие тепло зимой, позволяют значительно сэкономить на отоплении», — рассказал эксперт.

Другой плюс, по его словам, — повышенный уровень безопасности. В новостройках чаще всего хорошая электрика, работоспособные лифты, негорючие строительные и отделочные материалы.

Для реальных жителей новых домов преимуществом станут и развитая инфраструктура, и благоустроенная территория, добавил Алексеев. Застройщики стараются облагородить придомовые участки, в современных жилых комплексах есть вся современная инфраструктура: магазины, кофейни, бары, салоны красоты и пункты приемов онлайн-маркетплейсов прямо на первых этажах домов, а также места для отдыха, спортивные площадки с безопасным покрытием, пояснил специалист.