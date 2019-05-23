Политика

Определились кандидаты от «Единой России» на довыборы в Великолукское и Дновское районное Собрание депутатов

Стало известно, кто из кандидатов от регионального отделения партии «Единая Россия» будет участвовать в довыборах в Великолукское и Дновское районное Собрание депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Возможность выдвинуться от партии получили победители предварительного голосования, которое прошло 26 мая.

Так, лидером предварительного голосования «Единой России» по довыборам в Собрание депутатов Великолукского района по округу №1 стала повар Русановской школы Галина Меркулова (77,54 %).

Победителем голосования по довыборам в Собрание депутатов Дновского района по округу №1 назван генеральный директор ООО «Эра» Александр Патрикеев (72%), по округу №2 - директор районного Центра социального обслуживания Игорь Тихомиров.

По итогам проведения партийной процедуры в Себежском районе кандидатом от партии в депутаты Собрания городского поселения «Сосновый Бор» по округу №5 решено выдвинуть педагога дополнительного образования в Сосновоборской средней школе Юрия Алексеева - он набрал 60% голосов избирателей.

Напомним, предварительное голосование было организовано по первому принципу. Это значит, что принять участие в нем могли все, кто обладает активным избирательным правом. При этом граждане могли поддержать любое количество кандидатов, включенных в список.