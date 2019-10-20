Политика

Елена Полонская: Каждый депутат имеет право сложить полномочия, если считает нужным

Каждый депутат имеет право сложить полномочия, если считает нужным. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказала и. п. главы города Пскова Елена Полонская, комментируя решение депутата гордумы, члена фракции КПРФ Александра Тимофеева сложить депутатские полномочия.

Напомним, о данном решении парламентария стало известно сегодня, 23 октября.

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«В мой адрес поступило обращение Александра Васильевича с просьбой о сложении полномочий по собственному желанию. С ним мы еще не встречались, его заявление я увидела только сегодня. В ближайшее время встретимся», - сообщила и.п. главы Пскова.

Она уточнила, что ей пока неизвестна причина, по которой депутат решил сложить полномочия, но в то же время выразила уверенность, что на это существуют определенные, может, даже его жизненные обстоятельства либо ситуация. «Пока не готова это прокомментировать. Но, конечно, каждый депутат имеет право сложить полномочия, если считает нужным сделать это на определенном этапе своей жизни», - заключила Елена Полонская.