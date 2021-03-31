Политика

Смена председателей не нарушила текущую деятельность псковских ТИКов — Игорь Сопов

Произошедшая недавно смена председателей в территориальных избирательных комиссиях города Пскова, Великих Лук и Псковского района не нарушила текущую деятельность данных комиссий. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Никаких политических игр или интриг здесь нет. Это стандартная ротация кадрового состава. Наши коллеги, которые возглавляли ТИКи Пскова и Великих Лук, ушли на пенсию, но продолжат работу по другим направлениям», - пояснил он. При этом у председателя облизбиркома нет опасений по поводу компетентности их последователей.

«Опыт работы у всех новых председателей ТИКов огромный. Анна Садовникова работала председателем ТИК Великих Лук, Псковского района, а теперь города Пскова. Это профессиональный председатель ТИК, досконально знающий структуру избирательной системы», - отметил Игорь Сопов, добавив, что выборная проблематика в Пскове и Псковском районе всегда была идентична.

Что касается нового председателя ТИК города Великие Луки Ольги Котовой, то она являлась членом участковой комиссии, хорошо знает город и состав членов УИКов. «Поэтому никаких проблем мы там не видим. Коллеги и так всегда были в работе, а в качестве руководителей с первых дней стали вникать в детали», - подытожил гость студии.

Также Игорь Сопов сообщил, что облизбирком продолжает работу по повышению правовой культуры членов избирательных комиссий региона посредством проведения семинаров.

В целом, по его словам, в 2021 году система ТИКов Псковской области работает как отлаженный механизм. С учетом того, что в этом году пройдут выборы в Госдуму, ряд комиссий получат статус окружных.