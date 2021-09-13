Политика

«Огласите весь список, пожалуйста!»: интерактивная карта с кандидатами в областное Собрание по одномандатным округам. ИНФОГРАФИКА

Предвыборная гонка-2021 подошла к финалу: уже в пятницу, 17 сентября, стартует трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания депутатов. При этом, согласно опросам, многие граждане еще не определились, пойдут ли голосовать, и если да, то за кого. Особенно это актуально для выборов не по партийным спискам, а в одномандатных округах. Это довольно типичная картина: не секрет, что многие люди выбирают, кому отдать свой голос, непосредственно на избирательном участке, знакомясь со списком кандидатов.

Чтобы облегчить читателям Псковской Ленты Новостей этот процесс, мы подготовили интерактивную карту региона, в которой представлены кандидаты на выборы в Псковское областное Собрание депутатов по всем 13 одномандатным округам.