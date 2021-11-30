Политика

«Обратный отсчет»: В 2022 год заглянет коммунист Петр Алексеенко. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 3 декабря. Гостем студии стал первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко.

Ведущий Александр Савенко подвел с ним итоги 2021-го. Вместе они вспомнили главные события уходящего года, обсудили общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию и немного заглянули в 2022-й.

Традиционный ежегодный проект «Обратный отсчет» — цикл программ, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.