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Игорь Савицкий: Обществу нельзя допустить войны России с Украиной

23.12.2021 22:13|ПсковКомментариев: 0

Известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил убежденность в том, что обществу нельзя допустить войны России с Украиной.

«Конфронтация России с Западом нас ни к чему хорошему не приведет. Санкции со стороны ЕС со временем, скорее всего, будут все более жесткими. Но нам главное не доиграться до войны, тем более до войны России с Украиной, потому что это будет гражданская война. Такого исхода допустить нельзя, так как это будет худший вариант из всех»,- сказал гость студии.

Он добавил, что подобная ситуация может стать самой большой трагедией для России за последние 30 или даже 100 лет.

«Речь пойдет уже не об экономике, а о жизнях людей. У нас у всех есть дети, которые в случае конфликта пойдут воевать», - заметил Игорь Савицкий.

Теги: #война #гражданская война
Источник: Псковская Лента Новостей
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