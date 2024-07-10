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Политика

Когда станет известно имя нового сенатора от Псковской области, рассказал Александр Козловский

17.07.2024 15:16|ПсковКомментариев: 0

Когда произойдет назначение нового сенатора от Псковской области в Совете Федерации вместо Андрея Турчака, рассказал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Что касается нового сенатора, сейчас ведутся переговоры, у нас есть кандидаты, я не буду сейчас раскрывать. Идут согласования и с администрацией президента, и Советом Федерации, и, конечно, это все проходит под эгидой губернатора, поэтому здесь решение будет принято, назначение будет вовремя», - сказал депутат.

Александр Козловский отметил, что назначение должно произойти в ближайшее время. 

Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Турчак заявил, что пойдет на выборы главы Республики Алтай, намерен заручиться поддержкой ее жителей.

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Теги: #регион60
Источник: Псковская Лента Новостей
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