Политика

Когда станет известно имя нового сенатора от Псковской области, рассказал Александр Козловский

Когда произойдет назначение нового сенатора от Псковской области в Совете Федерации вместо Андрея Турчака, рассказал депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Что касается нового сенатора, сейчас ведутся переговоры, у нас есть кандидаты, я не буду сейчас раскрывать. Идут согласования и с администрацией президента, и Советом Федерации, и, конечно, это все проходит под эгидой губернатора, поэтому здесь решение будет принято, назначение будет вовремя», - сказал депутат.

Александр Козловский отметил, что назначение должно произойти в ближайшее время.

Напомним, 4 июня президент России Владимир Путин предложил Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Турчак заявил, что пойдет на выборы главы Республики Алтай, намерен заручиться поддержкой ее жителей.