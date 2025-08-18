Политика

Игорь Дитрих: Каждый пскович должен быть уверен, что выборы пройдут честно и легитимно

Каждый житель Псковской области должен быть уверен, что выборы пройдут честно и легитимно, сказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия») Игорь Дитрих при подписании соглашения о сотрудничестве и взаимодействии Общественной палаты Псковской области с региональным отделением «Единой России», которое прошло в Пскове сегодня, 21 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня важное мероприятие, мы подписали соглашение с Общественной палатой, Общественным штабом наблюдения. Это сделали многие партии, которые будут участвовать в выборах. Конечно, каждый гражданин нашей страны, каждый житель нашей Псковской области должен быть уверен, что выборы будут прозрачные, законные, легитимные. Всем коллегам желаю удачи на выборах, чтобы явка у нас была хорошая, приближающаяся к 100%. Ну и наши избиратели честно выбрали лучшего из лучших, из любой партии», — сказал Игорь Дитрих.

Смотрите также Реготделения партий подписали соглашения о сотрудничестве с Общественной палатой Псковской области

В Единый день голосования в Псковской области пройдут выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва состоятся в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах. Также пройдут довыборы депутата Псковской гордумы. Голосование продлится три дня — 12, 13 и 14 сентября.