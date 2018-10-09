Общество

Татьяна Баринова, вероятно, покинет пост начальника финансового управления Псковской области

Заместитель губернатора - начальник главного государственного финансового управления Псковской области Татьяна Баринова покинет свой пост. Об этом сообщают сразу два приближенных к администрации области telegram-канала – «Скобария» и «Скобаристан».

«Кадровые перестановки в аппарате администрации Псковской области продолжаются. «Скобарии» стало известно, что на днях будет объявлено о назначении нового вице-губернатора, который будет заниматься вопросами экономики и финансов. Предположительно, это означает, что Татьяна Баринова покинет свой пост», - пишут они.

О новом назначенце пока известно мало, кроме того, что ранее она работала в городе Калининграде. Ожидается, что подробности будут обнародованы сегодня.

Татьяна Баринова с 1978 года работает в главном государственном финансовом управлении Псковской области: экономист, старший экономист, заместитель начальника отдела, начальник отдела.

С 02.1999 года - заместитель начальника главного финансового управления области.

С 01.2000 года - первый заместитель начальника Главного финансового управления области.

С 12.2004 года - начальник Главного государственного финансового управления области.

С 11.2005 года - заместитель Губернатора области - начальник Главного государственного финансового управления области.

В январе 2001 года награждена нагрудным знаком Министерства Финансов РФ «Отличник финансовой работы».

В феврале 2002 года присвоено звание «Заслуженный экономист РФ».

В апреле 2008 года присвоено звание «Кандидат экономических наук».