Общество

Победителям фотоконкурса «Твоя область! Твой выбор» вручили дипломы и призы

В Избирательной комиссии Псковской области состоялось награждение победителей конкурса «Твоя область! Твой выбор», среди голосующих в единый день голосования на выборах губернатора региона 9 сентября. Им были вручены дипломы и ценные призы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома.

Напомним, в результате открытого голосования, пользователи социальных сетей сами определили победителей из числа финалистов фотоконкурса во всех трех номинациях: «Лучшее фото», «Голосую впервые» и «Голосуем всей семьей». Региональный избирком утвердил итоги областного конкурса на своем заседании.

В основной номинации «Лучшее фото» победила Анастасия Алексеева (Псков), она набрала наибольшее количество отметок «Мне нравится» (31% от общего количества голосов). Второе место у Валерии Соколовой, Псков (23%) и третье - у Анны Удовенко, Псков (17%).

По условиям конкурса Анастасии Алексеевой за победу вручили планшет и сертификат на печать фотографий, а Валерии Соколовой и Анне Удовенко – планшеты.

В номинации «Голосую впервые!» лучшей стала Анастасия Марусыч, Остров (72%). В номинации Голосуем всей семьей», в которой определялся также один победитель, больше всего отметок «Мне нравится» (41%) набрала Алена Гурина из Струг Красных. Они награждены портативными зарядными устройствами.

Заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач поздравил победителей, поблагодарил всех избирателей и пригласил к участию в следующих конкурсах. Он отметил, что в этом году были проведены две масштабные избирательные кампании и уже стало хорошей традицией проведение Избиркомом фотоконкурсов среди голосующих на выборах.

«Нам очень приятно, что с каждым разом конкурс собирает все больше участников. Это свидетельство тому, что и сам конкурс интересный и общественная и гражданская позиция наших избирателей растет. Радует, что в нашей области живут активные и небезразличные к судьбе страны, своему будущему и будущему своих детей люди«, - добавил он.

Иван Патлач также поблагодарил пользователей соцсетей, которые проявили активную гражданскую позицию своим голосованием за участников конкурса. Он заметил, что Избирательная комиссия Псковской области и в дальнейшем продолжит работу по привлечению внимания молодежи к выборам, на повышение социальной, электоральной активности и гражданской ответственности молодого поколения.

В свою очередь, победители конкурса поблагодарили Избирком и пожелали, чтобы как можно больше молодежи участвовало в подобных мероприятиях.

Анастасия Алексеева рассказала, что инициатива участия в конкурсе принадлежит ее дочери Виктории, которой 12 лет. «Когда мы увидели информацию о конкурсе, дочь сразу сказала, что надо поучаствовать. Тем более, что приз хороший- планшет. Мы с ней вместе утром пришли на избирательный участок. Виктория сама сказала где мне встать, сделала более 10-ти фотографий, из которых мы выбрали лучшие и очень за меня болела», - поделилась победительница. Она также сказала, что всегда ходит на выборы. С детства в семье сложилась такая традиция, на выборы всегда ходили - это был праздник. Так продолжается и в ее семье. По мнению Анастасии, это важное событие для области и города.

Валерия Соколова рассказала, что родом из Гдова. Фотография для конкурса, на которой запечатлены ее муж и маленький сын подписана «Мы сделали свой выбор, а ты?». «Мы каждый год ходим голосовать всей семьей. В этот раз мы шли на выборы проголосовать за Михаила Ведерникова. У нас в Гдове благодаря ему строится жилье для переселенцев, для людей, у которых аварийное жилье. Я сама жила в бараке и сейчас для нас строят новый дом. Губернатор реально помог нашему городу и , я смотрю, он очень много делает для области», - заметила Валерия Соколова.