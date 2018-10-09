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Общество

При содействии администрации области «Псковпассажиравтотранс» погасил долги по зарплате

15.10.2018 17:51|ПсковКомментариев: 8

Работа со стороны администрации Псковской области по выводу ГП ПО Псковпассажиравтотранс» из кризиса продолжается. Благодаря финансовой помощи из областного бюджета руководство предприятия погасило задолженность перед сотрудниками по зарплате за август и выплатило аванс за сентябрь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«Рассчитаться с работниками транспортного предприятия удалось благодаря субсидии из областного бюджета в размере 17 млн рублей, которая была выделена по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. С сегодняшнего дня на средства субсидии мы планомерно начали выплачивать зарплату за сентябрь в соответствии с коллективными договорами», - сообщил и.о. генерального директора госпредприятия Николай Киянец.

Помощь ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» оказывается в рамках реализации программы по оздоровлению главного транспортного предприятия региона. Помимо восстановления нарушенных трудовых прав работников также решается вопрос обновления автопарка и создания единой транспортной системы на территории Псковской области.

Теги: #зарплата #Псковпассажиравтотранс #долг #администрация Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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