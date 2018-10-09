Общество

При содействии администрации области «Псковпассажиравтотранс» погасил долги по зарплате

Работа со стороны администрации Псковской области по выводу ГП ПО Псковпассажиравтотранс» из кризиса продолжается. Благодаря финансовой помощи из областного бюджета руководство предприятия погасило задолженность перед сотрудниками по зарплате за август и выплатило аванс за сентябрь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«Рассчитаться с работниками транспортного предприятия удалось благодаря субсидии из областного бюджета в размере 17 млн рублей, которая была выделена по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. С сегодняшнего дня на средства субсидии мы планомерно начали выплачивать зарплату за сентябрь в соответствии с коллективными договорами», - сообщил и.о. генерального директора госпредприятия Николай Киянец.

Помощь ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» оказывается в рамках реализации программы по оздоровлению главного транспортного предприятия региона. Помимо восстановления нарушенных трудовых прав работников также решается вопрос обновления автопарка и создания единой транспортной системы на территории Псковской области.