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Общество

Юрий Сорокин о бюджете, господдержке и депутатской работе в условиях пандемии

10.12.2020 12:47|ПсковКомментариев: 0

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов («Единая Россия»), директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) в разговоре с ведущим программы «Собственной персоной» Максимом Костиковым дал оценку бюджету Псковской области на 2021 год с точки зрения его соответствия сегодняшним вызовам и принятой на ноябрьской сессии регионального парламента стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Также парламентарий поделился мнением о действующих мерах поддержки бизнеса в условиях коронавируса и рассказал, что ему удалось сделать на своем округе в 2020 году.

 


 

- На ноябрьской сессии Псковского областного Собрания депутатов в первом чтении принят проект бюджета Псковской области на 2021 год и плановый двухлетний период. Понятно, что судить о главном финансовом документе на уровне первого чтения достаточно сложно, но его основные параметры озвучены, бюджетное послание главы региона прозвучало – перспективы и векторы обозначены. Как вы оцениваете проект бюджета и достаточно ли он, на ваш взгляд, выверен с точки зрения сегодняшних вызовов, стоящих перед системой здравоохранения, перед бизнесом, перед областью в целом в плане социальной политики и демографического кризиса?

- Я голосовал за проект бюджета двумя руками. Я считаю, что это большая удача, что у нас такой бюджет на следующий год. Он практически такой же, как в этом году.

Мы быстро все забываем, но давайте вспомним, что было весной, когда все встало практически, на 50% как минимум, и мы не знали, что будет дальше, как мы закончим этот год. Но федерация нам активно помогает. Все программы выполняются. «Комфортная среда» работает. Все национальные проекты работают. В городе все проекты работают. Дворы ремонтируют. А посмотрите, сколько дорог делают!

Я считаю, что бюджет, который мы приняли в первом чтении – достаточно оптимистичный и работоспособный.

Сейчас согласительная комиссия работает, но, я не думаю, что последуют большие изменения.

Что касается критики, то жизнь покажет. Мне кажется, из года в год, сколько лет я являюсь участником этого процесса, постоянно во время первого чтения раздаются недовольные голоса: там что-то неправильно сделано, тут чего-то не хватает. Недовольные тем, как расписаны статьи бюджета, всегда найдутся. Некоторые мои коллеги и в этот раз не согласились с бюджетом, не поддержали его, но это просто удивительно. В такие трудные времена, мне кажется, нам нужно, наоборот, объединиться, принять бюджет и вместе работать. Посмотрим в течение следующего года. Думаю, сейчас исполнительная власть в лице ее руководителя губернатора Михаила Ведерникова прекрасно показывает, что он умеет договариваться, и из Москвы постоянно приходят деньги, которые нам здорово помогают.

Последние замечательные новости по газификации региона – на пять лет заключен договор с Газпромом. Теперь не просто подведут трубу с газом, а потом пользователи будут оплачивать подключение к ней, а доведут газ прямо до потребителей. Во всех муниципалитетах. Это революция! Мы долго к этому шли, долго просили, куда только не стучали, и вот, наконец, это случилось.

Вообще достаточно много положительных моментов и позитивных сигналов, которые позволяют нам думать, что все будет хорошо. Уверяю вас, все действительно будет хорошо. Все зависит от нас. Мы должны в эти тяжелые времена не искать что-то плохое, а относиться ко всему позитивно, верить, что все, кто находится на Некрасова (здание, в котором работают администрация региона и Псковское областное Собрание, расположено в Пскове, на улице Некрасова, 23 – от ред.), стараются сделать так, чтобы минимизировать последствия пандемии - как минимум, а как максимум, продолжать улучшать качество нашей жизни, комфортность пребывания в городе и в области.

- Критики проекта бюджета обращали внимание, что на сферу здравоохранения необходимо выделить гораздо больше средств. В том числе и потому, что Псковская область остро нуждается в медицинских кадрах, а для этого их нужно обеспечить как минимум жильем. Этот вопрос поднимался и на заседаниях согласительной комиссии.

- Конечно, мы должны медицине уделять особое внимание. Врачу, как и любому другому обычному человеку, нужно жилье, заработная плата и достойные условия труда. Эти три параметра определяют количество врачей в любом регионе. Потому что эта проблема актуальна по всей стране, за исключением разве что отдельно стоящих Москвы и Санкт-Петербурга.

Эти моменты позволят нам удерживать врачей и привлекать новых. Сейчас наши дети уезжают учиться в институты в другие города и уже не возвращаются. Поэтому у нас некому работать в больницах, но этот вопрос решается. Есть программа целевиков. Мы предлагаем условия, чтобы стипендия выплачивалась, предлагаем квартиры.

Неслучайно «Единая Россия» выступала с предложением увеличить количество выделяемых квартир врачам, потому что это реальный способ удержания кадров и приглашения новых на работу к нам в регион.

- А не стоит ли нам вернуть систему распределения выпускников вузов после завершения обучения?

- Я как раз сторонник такой меры. Я сам в свое время был отправлен работать врачом по распределению и отработал по профилю столько, сколько нужно было. Поэтому считаю, что возвращение системы распределения – это хорошая идея. Сейчас в правительстве рассматривается вопрос о возможности ее вернуть, потому что пока система стипендиата и договоров не работает. Трудовой кодекс сейчас превалирует над всеми законами. Если человек не хочет работать по распределению, сейчас он имеет на это полное право.

Нужно вводить строгие меры на этот счет, но при условии, что человек по распределению будет работать в достойных условиях. Грубо говоря, не будет жить в палатке, а ему будет предоставляться жилье и достойная зарплата. В Пскове, который находится в чудесном географическом положении, - в близости к большим мегаполисам, если мы создадим такие условия, что будет и жилье, и хорошая заработная плата, и хорошие условия труда, то доктора будут оставаться здесь, а в Петербург будут ездить на выходные – отдохнуть.

- Не пугает ли вас размер госдолга Псковской области? Причины его роста в целом ясны. Федеральный центр не спешит пересматривать бюджетную политику и не отличается щедростью в плане замещения наших коммерческих кредитов бюджетными. Но проблема растет как снежный ком. Госдолг все больше и больше, только за обслуживание этого госдолга мы платим чуть ли не по миллиарду в год, а ведь эти средства могли бы быть потрачены, в том числе, и на квартиры для медиков.

- Размер госдолга меня совершенно не пугает. Более того, я считаю, сколько можно взять денег, столько нужно брать и использовать.

Я уверен, что нам не скажут, вы должны нам очень много и мы вас ликвидируем. Присоединим к Ленинградской области, хотя лучше бы к Ямало-Ненецкому округу.

Чтобы минимизировать проблему, надо повышать предпринимательскую активность, привлекать инвесторов, развивать экономику. То есть повышать собственные доходы бюджета – других способов просто не придумано. Мы должны работать. Много работать. И создавать для этого условия.

- На прошедшей сессии депутаты приняли также стратегию социально-экономического развития Псковской области вплоть до 2035 года. Большой, серьезный документ. Но вот от некоторых депутатов прозвучала критика, почему этот документ разрабатывала ВШЭ, а не местные эксперты. В ответ председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев отметил, что местное экспертное сообщество в работе над стратегией все же привлекалось. А вас к этой работе привлекали? Вы лично вносили какие-то предложения на стратегической сессии, в ходе публичных обсуждений? И в целом, как вы оцениваете получившийся документ?

- Стратегия – это план действий. Я за плановое хозяйство, и, думаю, что иметь план стратегического развития на 15 лет вперед – это достаточно серьезный задел. Но мы же понимаем, что можем вносить туда изменения в зависимости от количества денег, которые у нас имеются, или от ситуации, которая складывается. Это рамочный документ, который дается региону в работу, а мы уже сами начнем предметно его изменять.

То, что это делается профессионалами, – это тоже хорошо. Меня к участию в разработке стратегии не приглашали. Но, я считаю, что этим все-таки должны заниматься люди, которым это интересно. Я бы не смог найти столько времени, чтобы достаточно серьезно заниматься таким социально-экономическим планированием. Я уверен, что люди, которые получают за это деньги, должны делать свою работу хорошо. Наше дело – задавать вопросы и вносить изменения. Или выяснять, почему не исполняются какие-то пункты, обозначенные в стратегии. Будем призывать к ответу. И такие примеры были.

- Давайте погорим о дне сегодняшнем. Как предприниматель и как депутат, как вы оцениваете те меры поддержки бизнеса, которые предложило государство для поддержки в условиях жестких ограничительных мер?

- В нашей стране бизнесу всегда было нелегко – с перестроечных времен.

Уже конец года, действительно, можно сделать выводы. Малый бизнес как самое слабое звено пострадал наиболее серьезно. Много кто вообще прекратил свою деятельность. С другой стороны, немало и тех, кто смог сохранить свою деятельность – они перестроились, перепрофилировались, а кто-то просто выждал момент, а сейчас снова начал работать. Предприниматель потому и называется предпринимателем, что он все время что-то предпринимает и в любых условиях способен выживать. Если ты предприниматель, то ты по-другому уже и жить-то не сможешь.

- Насколько по факту сработали региональные меры поддержки, за которые проголосовали депутаты Псковского областного Собрания?

- Если говорить в процентах, то исполнение практически на 90%. Ошибки были, но в целом все было достаточно эффективно. Разве кто-то выходил с плакатами «Мы погибаем»? Такие случаи мне на память не приходят.

- А если говорить конкретно о вашем предприятии, то насколько вы перепрофилировались, помогла ли вам господдержка компенсировать потери, удалось ли сохранить коллектив?

- Прямо скажу, тот период, когда мы шили маски и одежду для медиков, это был ужасный период. Наше большое предприятие, которое занимается производством обуви, вдруг начало выпускать маски сотнями тысяч штук и халаты. Я говорил, что еще два месяца такого производства, и нам будет, извините за выражение, кирдык.

Все-таки затем государство наладило производство в нужном объеме масок и защитной одежды. Мы сняли с себя эту обязанность. А первое время мы просто не знали, что делать, когда был введен локдаун, и последовала остановка предприятия. Мы могли только два месяца выплачивать заработную плату, а потом деньги бы просто кончились. Пришлось бы выдавать зарплату материалами и обувью, которые остались на складах. Так устроен бизнес, денег на счетах никто не держит. Если у предпринимателя лежат на счетах деньги, значит, он неправильно ведет свой бизнес. Деньги должны все время работать. Они все время должны находиться в материализованном виде, а не в бумажном состоянии.

Поэтому, если будет введен очередной локдаун или карантин, это будет уже большая проблема не только для нашего предприятия, но и для других. Мы этого боимся.

- То есть лучшая государственная поддержка – дать работать?

- Да, дать работать. И еще одно важное условие – не мешать работать. То есть освободить от лишних проверок. При этом давать льготы регионального уровня по подключению к сетям, по освобождению от арендной платы, если речь идет об аренде государственного или муниципального имущества.

- На днях пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что нового пакета мер поддержки бизнеса не будет. Объяснил это тем, что «экономика и так функционирует нормально». Неужели и правда, наша экономика уже «функционирует нормально» и никакая поддержка нашему бизнесу не нужна?

- Я выражаю солидарность всем предприятиям малого, среднего и крупного бизнеса и понимаю, что не до всех помощь дошла. А для кого-то она была недостаточной.

Тем не менее в масштабах государства все же были выделены гигантские деньги на поддержку бизнеса. И эффект есть. У нас не произошло катастрофы. Мы не можем в этом смысле ругать государство. Тех, кто помощь получили, те устояли, продержались, сохранили производство и свои коллективы.

Пускай помощь государства медленно шла, все было неуклюже сделано, все время менялись условия и правила, но помощь была.

Если государство приняло решение, что бизнесу больше не нужна помощь, то мы хотим, чтобы вы нам не мешали выкарабкиваться. Мировая практика говорит, что, когда государство не вмешивается в дела бизнеса, это правильно. Государство должно разработать четкие, понятные и справедливые правила, и чтобы хотя бы лет 10 они не менялись.

И нельзя объявлять выходные платными. Такое бизнесу очень тяжело выдержать. Государство должно понимать, что, объявляя такие дни, мы ставим бизнес на колени, режем курицу, которая несет золотые яйца, а государство пилит сук, на котором сидит.

Что удалось в этом году вам как депутату сделать в вашем округе? Насколько помешал вашей работе пресловутый коронавирус?

- Честно скажу, что за все, что происходит в моем округе, просто душа радуется. Многие годы я пытался добиться, чтобы сделали Аллею ветеранов, которая находится между Рижским проспектом и улицей Коммунальной. Сейчас там сделали парк – просто сказку.

А сколько дворов отремонтировано в моем округе! Видно, что работает городская программа «Комфортная среда». При этом у меня нет никакого преимущества: как депутат я равный среди равных.

Уверяю вас – скоро весь город будет, как конфетка. Эти ремонты, которые нас раздражают: то там, то здесь пробка, все это вынужденные меры, нужно потерпеть, ведь это все делается для нас. Конечно, не все сделано так, как хотелось бы. Будем ругать городские власти, призывать устранить недочеты.

Я бы с удовольствием поставил еще больше детских и спортивных площадок в своем округе. Уже площадок 30 таких стоит. Но в последнее время образовался какой-то тренд – не дают ставить, мешают, все новые и новые правила и ограничения придумывают. В ближайшем будущем, наверное, уже со следующего года площадки смогут ставить только муниципальные органы власти, управление городского хозяйства, у которого будет лицензия на установку, на покупку, сертификаты безопасности, все то, что просто невозможно выполнить человеку, который сам что-то хочет установить.

Мои предложения – давайте выбирать из двух зол меньшее, нельзя равнять страну по Москве и Санкт-Петербургу. Москва богатая, они могут себе позволить ставить площадку на резиновую поверхность (резиновая поверхность стоит дороже, чем сама детская площадка). Там другие деньги.

- В конце ноября жители вашего округа обратились к вам с вопросами о благоустройстве территории между домами №40 и №42 по улице Кузбасской Дивизии. Этой осенью власти города обустроили здесь пешеходные дорожки, уложили новый асфальт. Однако, как замечают жители, сейчас он загрязнен, так как на этой территории паркуются автомобили, проезжая по газонам.

А на прошлой сессии был принят закон об увеличении штрафов за парковку на зеленых зонах. Как вы считаете, поможет ли это сохранить то, что делают власти по благоустройству города? Станут ли люди более ответственно относиться к тому, что для них же и делается под угрозой финансовых санкций?

- Бороться с парковками на зеленых зонах трудно и даже практически невозможно. Штрафы никогда ничему не помогали, но они дисциплинируют человека, вынуждают его быть аккуратнее. Мы живем в общем дворе, и нужно думать не только о себе, куда бы мне поставить машину, но и о других, о детях, о мамах с коляской. Они выйдут во двор, а там машина стоит рядом с песочницей! Мы должны быть патриотами и любить свой город, быть в хороших отношениях с соседями. Не мешать другим жить – это нормальные человеческие отношения в обществе.

Что касается парковочных мест, то эта проблема в любом городе есть. Она решается строительством парковок за пределами городской черты. Богатые города делают подземные и многоярусные стоянки верхнего хранения. Но это очень дорогие решения. Поэтому нужно решать этот вопрос комплексно. Возможно, нужно обязать застройщиков при строительстве нового жилья в обязательном порядке планировать парковочные места под зданиями. На самом деле, все уже давно придумано, надо брать лучшие практики и применять их с учетом нашей ситуации в нашем городе.

Сейчас все хотят иметь транспорт, в том числе и как свидетельство об определенном статусе и достатке. И тут важна справедливая критика нашего общественного транспорта - если бы он работал хорошо, не все бы приобретали машины.

- Вы курируете партийный проект «Единой России» «Детский спорт». Заявлено, что его главная задача - совершенствование спортивной инфраструктуры в регионе. В связи с этим хочется услышать, в каком состоянии эта инфраструктура по вашим оценкам находится сейчас, и насколько удалось эту картину улучшить?

Также хочется узнать, насколько востребованы оказываются те ФОКОТы (физкультурно-оздоровительных комплексы открытого типа), что строятся в районах области, в городах и не кажется ли вам, что ФОКОТы – это все-таки полумера, а не хватает на самом деле солидных спорткомплексов и стадионов.

- На создание ФОКОТов в регионе выделяются федеральные средства, и это очень полезная программа. Уровень жизни в Пскове и Великих Луках и в наших районных центрах должен быть максимально выровнен. В том числе, у всех должны быть равные возможности в плане спорта.

Да, приходится слышать критику: а нужно ли строить открытые площадки, что делать зимой на футбольном поле? Но неужели лучше вообще ничего не делать? Это не позиция. Поэтому мы должны строить эти ФОКОТы.

Это важное дело. Спортсмены рождаются ведь не только в столицах, они должны приходить и из глубинки. Мы должны давать всем возможность заниматься спортом и пополнять спортивную среду новыми талантами.

Закрытых площадок в Пскове, действительно, катастрофически не хватает. Тут, конечно, надо думать над тем, чтобы строить и многофункциональные залы.  

Теги: #эхо москвы в пскове #псковское областное собрание #бюджет #депутат #Собственной персоной #псков-полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
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