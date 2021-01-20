Общество

Псковский депутат исполнила мечту 12-летней девочки

Сегодня, 21 января, депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная исполнила мечту 12-летней Ксении Ивановой из Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия»

Девочка получила от депутата фракции «Единая Россия» роликовые коньки и сладкий подарок в рамках благотворительной партийной акции «Подари праздник». Мама девочки поблагодарила Галину Неваленную за подарок. В связи с тяжелым материальным положением мама сама не могла исполнить мечту своего ребенка и обратилась к депутату.

Активисты регионального волонтерского центра «Единой России» также приняли участие в федеральной акции «Елка желаний».

Секретарь регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский исполнил сразу несколько детских желаний. Депутат подарил автовоз «Щенячий патруль» пятилетней великолучанке Арине Шпаковой, вручил подарки юным великолучанам Илье Трашкову, Максиму Морозову, Владу Павлову, а также передал через партийных волонтеров синтезатор девочке из Краснодарского края.

Дедовичские депутаты фракции «Единая Россия» исполнили мечту мальчика Алексея Филиппова - подарили ему световой стол-песочницу. Пустошкинские партийцы организовали сбор денег для исполнения желания учащегося Пустошкинского центра образования Дмитрия Матвиенко, который мечтал о гитаре.

А в Новосокольниках мальчик Марк Дикович получил батут из рук главы района Виталия Соловьева и исполнительного секретаря партии Натальи Рассказовой.