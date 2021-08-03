Общество

Запах горелых костей после сжигания свиней вызвал недовольство порховичей

В Порховском районе, где действуют ограничительные мероприятия из-за АЧС, местные жители возмутились по поводу массового сжигания свиней. Сообщение опубликовано в Instagram-аккаунте губернатора Псковской области.

Фото: pexels.com

«А когда перестанут жечь свиней в Полоное? Жителям дышать уже нечем. Сколько можно нюхать горелые кости с кожей? В Порхове туман от дыма. Особенно по ночам», - отметила женщина.

«Мероприятие очень сложное и неприятное. Приносим всем жителям Порховского района извинения за доставленные неудобства. Мероприятия на этапе завершения», - прокомментировали в комитете по ветеринарии Псковской области.

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В комитете отметили, что все крупные свиноводческие предприятия находятся на государственном мониторинге. «В случае положительных результатов лабораторных исследований на АЧС открывается карантин. Пока все отобранные пробы шли отрицательные», - пояснил специалист.

«Когда закончится казнь этих невинных животных?» - уточнила местная жительница.

«Животных на территории нет, проводятся мероприятия по зачистке площадок от постороннего мусора и деревянных конструкций, все уничтожается в одном и том же месте. Предприятие пытается закончить все в кратчайшие сроки», - ответил представитель комитета.