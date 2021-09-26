Общество

Кабмин одобрил проект о продлении предельного срока службы генералов армии

Правительство РФ поддержало законопроект, позволяющий увеличивать решением президента РФ предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст официального отзыва кабмина.

«Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает», - говорится в правительственном отзыве.

Президент России Владимир Путин внес инициативу в Госдуму 19 июля. Законопроект предусматривает, что на срок, установленный решением главы государства, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы «с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе и имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии или адмирала флота».

Согласно действующей редакции закона «О воинской обязанности и военной службе», предельный возраст пребывания на военной службе для них - 65 лет, новый контракт с ними может заключаться до достижения возраста 70 лет.