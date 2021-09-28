Общественная комиссия в Пскове согласовала макет мемориальной доски Сергею Борисову

В Пскове согласовали макет мемориальной доски заслуженному работнику физической культуры и спорта РФ Сергею Борисову. Об этом сообщает телеграм-канал Псковской городской Думы.
«В Пскове будет установлена мемориальная доска Сергею Борисову. Такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы на очередной 55-й сессии 28 сентября», - говорится в сообщении.
Напомним, Сергей Борисов родился 23 июля 1922 года в Пскове. Участник Великой Отечественной войны, награжден боевыми медалями и орденами, в частности за взятие Кенигсберга и другими.
В 1946 году он принимал участие в первом параде физкультурников в Москве. Возглавлял комитет по физкультуре и спорту Островского района, а с 1954 по 1962 год был председателем областного спортивного комитета. После этого некоторое время работал в Воронежской области. После возвращения в Псковскую область Сергей Борисов стал создателем и бессменным руководителем на протяжении 20 лет псковской спортивной школы плавания, которая теперь носит название «Барс». Здесь же он работал методистом после выхода на пенсию.
Сергей Борисов награжден 4 орденами, 27 медалями, в том числе «Бронзовой медалью ВДНХ», «За заслуги перед Псковом», нагрудным знаком «80 лет комитету физкультуры и спорта» и многими другими.
В 1991 году Сергею Борисову присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ».