Общество

Бесплатный каток открылся у торгового центра в Пскове

Бесплатный каток открылся у торгового центра «Фьорд Плаза» в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Прийти со своими коньками и покататься могут все желающие.

Кроме того, 30 декабря планируется открытие катка в Финском парке. Об этом на благотворительной акции «Елка желаний» 28 декабря, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. На создание спортивного объекта выделили 2 миллиона рублей.

Глава региона заметил, что на новом катке предусмотрено музыкальное сопровождение. По его словам, если горожанам понравится новое место для активного отдыха, то каток там будут заливать постоянно.

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Кроме того, еще три катка начали работу в Пскове 11 декабря.