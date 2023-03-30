Общество

Псковстат проверит рацион питания населения в Великих Луках

Псковстат в апреле-мае будет проводить выборочное наблюдение рациона питания населения в городе Великие Луки по следующим улицам: Маршала Жукова, Льва Толстого, проспектам: Ленина, Октябрьский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выборочное обследование рациона питания населения проведут в целях формирования официальной статистической информации об уровне индивидуального потребления пищевых продуктов, энергетической и питательной ценности рациона питания, отражающей социальные, экономические и поведенческие факторы, влияющие на обеспечение полноценного и здорового питания, пояснили в администрации.

Результаты выборочного наблюдения рациона питания населения предназначены для мониторинга и оценки эффективности государственных программ, направленных на улучшение структуры потребления пищевых продуктов, их качества и предотвращение негативного влияния неполноценного питания на показатели смертности и заболеваемости, выработку у населения потребительских предпочтений, способствующих ведению здорового образа жизни.

Опросы жителей будет проводить специально обученный интервьюер. Сведения, записанные в вопросники, не подлежат разглашению и предназначены только для получения сводных статистических данных.